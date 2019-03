Frigerio explicó por qué Macri está caliente

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, siguió la línea del último discurso del presidente Mauricio Macri y afirmó que el jefe de Estado "está caliente o cansado de aquellos que de alguna manera plantean un camino fácil para la Argentina".Frigerio sostuvo que "70 años de políticas erradas no se resuelven en poco tiempo ni haciendo más de lo mismo" y continuó así con la línea discursiva que comenzó a ensayar Cambiemos de cara a las elecciones presidenciales.El último jueves, en un acto frente a funcionarios en el Centro Cultural Kirchner, Macri expresó: "Estoy caliente con la mentira de los que proponen un atajo".El discurso fue una forma de ampliar la polarización con la ex presidenta Cristina Kirchner a otras posibles opciones peronistas, como la del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, con quien tuvo un cruce de declaraciones en los últimos días.En esa línea, Frigerio destacó el último viernes por la noche en declaraciones a CNN Radio la "reformas de base" que a su entender viene haciendo el Gobierno. "Las reformas de base se están haciendo, no sólo en la economía: en lo institucional, en la lucha contra el narcotráfico, en la integración de la Argentina con el mundo", agregó el funcionario nacional.LEGISLADORESDEL PARLASURPor otra parte, Macri pidió al Congreso que "derogue" la ley que establece la elección de legisladores del Parlasur a través del voto porque "cuesta una fortuna" y reclamó a los diputados y senadores que sean los representantes del país en el Legislativo regional.A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado afirmó que "cuesta una fortuna mantener el gasto innecesario que significa generar un nuevo cuerpo de representantes en el Parlasur en cada elección".De esta manera, el líder del PRO instó al Congreso a derogar la Ley 27.120 de Elección de Parlamentarios del Mercosur, sancionada en diciembre de 2014 y que establece que los legisladores del Parlasur son elegidos a través del voto directo.La Argentina cuenta con 41 representantes en el cuerpo legislativo regional: uno por cada distrito y 17 a nivel nacional.