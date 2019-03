Marchas en todo el país contra el aborto

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Decenas de miles de personas se volvieron a manifestar ayer por los derechos del niño por nacer y en contra del aborto legal en las principales ciudades del país. La nueva marcha que se realizó en el marco del Día Internacional del Niño por Nacer, la cual se celebra cada 25 de marzo desde el año 1998, se llevó adelante bajo el lema "Derogación inmediata del protocolo ILEgal".La actividad principal, organizada por los Jóvenes Pro Vida y la Asociación Salvemos las Dos Vidas, arrancó este sábado en Plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo, alrededor de las 14:00.Los manifestantes marcharon hacia la Facultad de Derecho, en el barrio de Recoleta, al igual que el año pasado.La movilización fue encabezada por un camión y un trailer en el que llevaron el muñeco gigante que representa a un feto en gestación que fue bautizado como "Alma".El lema de la marcha tema recurrente en varios de los oradores que compartieron el escenario con el cantante Lucas Córdoba, que recibió a la multitud cantando el tema de la Marcha 2019 "Yo canto Si a la Vida", y el grupo de folclore "Fortineros", encargado de cerrar el espectáculo que se montó en la ocasión.A través de un comunicado, los organizadores manifestaron que el movimiento provida exigió en el acto central, la elaboración de políticas públicas integrales para acompañar a la mujer en situación de vulnerabilidad y la promoción y desarrollo de la infancia en riesgo."EL PROTOCOLO DELABORTO ES UN ERROR"También reclamaron por las más recientes víctimas de lo que el movimiento provida considera una falsa Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y las muertes de Paz, Esperanza y Faustina en Concordia, Jujuy y Tucumán, respectivamente.Ayelén Alancay, dirigente de Mas Vida, quien fue una de las oradoras, convocó a la gente a denunciar los lugares donde se hacen abortos punibles.Su organización, la mayor entre las provida, dispone de una plataforma para realizar denuncias anónimas. "Nos llena de alegría y de esperanza ver a la Argentina movilizada en la defensa de las dos vidas. El protocolo de aborto es un error, y día a día se cobra cada vez mas vidas. Los argentinos queremos vivir, no queremos aborto. No importa si naciste de un embarazo planificado o inesperado, tenés derecho a vivir", expresó la dirigente."¿Desde cuándo matar a los seres humanos más vulnerables se convirtió en la mejor opción? Nadie debiera poder decidir sobre la muerte de otro ser humano. No podemos permitir que el Estado lo decida. Mucho menos que lo decida según ‘lo que pide cierto público’", manifestó la ex diputada nacional Cynthia Hotton, quien viajó desde Washington para formar parte de la movilización, e impulsar una lista de unidad para "los celestes".Mirtha, una de las asistentes, dijo que su motivación para marchar es "para defender a los mas indefensos, los bebés, esos que no se pueden defender" .En tanto, Josué, un joven de 23 años, enfatizó: "Estamos haciendo el aguante a la vida, para que se defienda y para que los políticos también la defiendan".