Recuerdan a Rodolfo Walsh

BUENOS AIRES, 24 (NA). - En el marco del aniversario número 42 del asesinato y desaparición del periodista Rodolfo Walsh, organizaciones de derechos humanos y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) se movilizarán este lunes hasta la casa del partido bonaerense de San Vicente, última residencia del autor de la "Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar", para reclamar la expropiación del inmueble.La casa está actualmente ocupada por la familia de un ex subcomisario de la Policía Bonaerense. La entidad gremial formará parte de la marcha de antorchas que realizará la Mesa de la Memoria San Vicente hasta la vivienda ubicada en la calle Rodolfo Walsh (ex Triunvirato) e Ituzaingó, en el barrio El Fortín.La vivienda, en la que el periodista vivió bajo el nombre de Norberto Freyre, se encuentra ocupada por la familia del ex subcomisario de la Policía Bonaerense Rubén Oscar Salas.El retirado uniformado se desempeñaba como oficial ayudante de la Comisaría 2º de Almirante Brown aquel 26 de marzo de 1977 cuando la casa de San Vicente fue baleada y saqueada por el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Marina: en esa madrugada, secuestraron y desaparecieron la obra inédita del escritor rionegrino.La movilización hacia la última vivienda de Walsh, que la había comprado en diciembre de 1976 con plata prestada por su primera esposa, Elina Tejerina, y bajo el nombre de Freyre, tiene como principal objetivo la recuperación de la propiedad, que desde 2008 es Patrimonio Cultural, Histórico y Arquitectónico del partido bonaerense.Actualmente, en la Cámara de Diputados provincial se encuentra en tratamiento un proyecto de ley para declarar de "interés cultural, de utilidad pública y sujeto a expropiación" la vivienda.En esa casa Rodolfo Walsh escribió la "Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar", que publicó el 24 de marzo de 1977, y en la que denunció las atrocidades y crímenes cometidos por la dictadura: un día después de la publicación, se dirigió hasta la esquina de Entre Ríos y San Juan, en el límite de los barrios porteños de Constitución y San Cristóbal, donde fue asesinado y desaparecido.En 2011, el Tribunal Oral Federal N° 5 condenó a prisión perpetua y penas de entre dieciocho y veinticinco años a 15 de los 18 imputados en la causa ESMA, por, entre otros crímenes, el asesinato del escritor y la desaparición de su obra inédita.