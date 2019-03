El camino de la Argentina en Transformación Digital

Las motivaciones que acercan a las empresas a la transformación digital son numerosas: incrementar la producción, reducir costos, abrir nuevos mercados y aumentar la presencia digital, encabezan el ranking (Frost & Sullivan). Las claves para lograrlo son no sólo adquirir nuevas tecnologías sino también acompañar esos cambios instrumentales con un mindset y cultura al interior de las organizaciones.“Desde hace dos años aproximadamente vemos que en Argentina hay un crecimiento importante, un escenario en el que muchas empresas buscan ponerse al día en áreas tecnológicas para optimizar sus operaciones y sus costos” afirma Fernando López, Gerente General para Latinoamérica (menos México y Brasil) de Westcon, en el marco del PartnerSummit que la empresa realizó en Buenos Aires.Incluso en un contexto económico adverso para muchas industrias y rubros, en Argentina en el mercado de la tecnología ocurre lo opuesto: los ingresos generados por Big Data Analytics entre 2017 y 2018 crecieron un 23%, los servicios relacionados con las prestaciones en la Nube un 21% al igual que los servicios relacionados con la Cyber Seguridad (Frost & Sullivan).Seguridad, Redes, Nube, Networking, Big Data Analytics e Inteligencia Artificial son nichos de crecimiento constante porque cada vez es más necesario contar con ellos en una era digital que se instala en todas las actividades con mayor o menor presencia.La generación de datos es muy importante porque permite tener información que debe ser protegida y almacenada en un espacio seguro; el objetivo de obtener datos es analizarlos para así tomar mejores decisiones y, de nada sirve tomar decisiones, si no se puede automatizar ese proceso que permita escalarlas, generando mejoras y un crecimiento constante. En resumen y como bien explica el Gerente General MCA de Westcon, “en un futuro próximo, todo lo consumido será a raíz de la inteligencia artificial”.Cada vez hay más empresas que se están preparando para la puesta a punto en materia tecnológica en el país. Esta área crece por encima de la media, no sólo porque agiliza procesos sino también porque los vuelve más eficaces. “Por tal motivo, creo que Argentina va a ser un beneficiado heredar toda la innovación que se está produciendo en la región, acortando los tiempos de actualización en relación con otro países latinoamericanos”, apuntó López.