Jugó mal y tendrá que sufrir en la última

Cuando no se juega bien es difícil triunfar. Da la sensación que Ben Hur se olvidó de ganar, pero lo que es peor, también de jugar. En la tarde-noche de la víspera el equipo dirigido por Carlos Trullet equivocó casi siempre los caminos, le faltó precisión, estuvo muy atado o nervioso, y casi no inquietó al arquero visitante. Como conclusión, le permitió la clasificación a su rival como segundo y ahora tendrá que buscar la tercera y última plaza en el cierre de esta primera fase, ante el eliminado Cosmos en Santa Fe.El equipo visitante comenzó mejor, marcando presencia en el campo benhurense, mostrando buenos movimientos con Romero en el costado derecho, por donde subía también Gómez, y algunos pelotas en profundidad para Fassi y Hozgan que complicaban al fondo rafaelino.Astrada tuvo que salir presuroso ante una entrada de Hozgan y posteriormente contuvo con seguridad un remate cruzado de Fassi, en una contra que se inició por un remate sobre la marca de Guibert en tres cuartos de cancha, que fue rechazado.Pero con el correr de los minutos se fue despertando el Lobo. Concretamente desde los 22, cuando reclamó que había traspasado la línea un cabezazo de Vera en un corner, sin embargo los defensores sacaron el balón, y luego del rebote un remate de Pavetti también pareció mano de un defensor dentro del área, ignorada por el juez.En este partido Ben Hur se aferró al 4-4-2 lo cual no está mal teniendo en cuenta que había sufrido muchos goles, pero algunos intérpretes no encajaron en determinados lugares. Es cierto que cuesta reemplazar al Flaco Mathier, pero Novello estuvo muy lejos de acercarse, aunque no sorprende porque no es su posición natural. Igualmente tuvo una de las pocas de BH, con un remate que le sacó bien el arquero tras un centro pasado de Pavetti.Con el empuje de Sola y algunas pinceladas de Leo Ochoa, el Lobo quiso irse ganancioso al descanso. Pero el seguro Nuñez le sacó un buen remate bajo contra el palo derecho al ex Peñarol.Para el segundo tiempo, Trullet vio que por los costados había que modificar y mandó a cancha a Alemandi y Castellano, por Pavetti y Novello. Pero a los pocos minutos tuvo que dejar el campo de juego Santiago Paz por una lesión, y eso complicó los planes. Así ingresó Ynfante para hacer de armador, y no fue lo mismo.De hecho, en el complemento fue muy pobre lo del local. No tuvo desequilibrio por las bandas, por el medio menos y hasta no pudo comprometer de pelota parada. El fondo de Colón, sumando a la seguridad del arquero los centrales Albano y Cifre, respondió siempre acertadamente.Así se fueron consumiendo los minutos, con el nerviosismo cada vez más notorio en el dueño de casa que conspiró contra sus planes. El 0 a 0 lo sigue dejando con vida y dependiendo de si mismo, pero no quedan dudas que fue otra chance desperdiciada.