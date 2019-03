Ben Hur 0 - Colón 0

Estadio: "Néstor Zenklusen".Arbitro: Gonzalo Ferrari (Rosario).Matías Astrada; Francisco Baranosky, Luis Ybáñez, Luciano Kummer y Germán Guibert; Nicolás Novello (45' Joaquín Castellano), Leandro Sola, Santiago Paz (56' Ignacio Ynfante) y Pablo Pavetti (45' Martín Alemandi); Leonardo Ochoa y Nahuel Vera. Sup: Maximiliano Díaz, Nicolás Besaccia, Ezequiel Saavedra y Pablo Palomeque. DT: Carlos Trullet.Nicolás Núñez; Ayrton Gómez, Rodrigo Cifre, Agustín Albano y Manuel Blesio; Nicolás Romero, Matías Fantín, Mariano Bonetto y Leandro Bertola; Jonatan Hozgan (78' Agustín Farías) y Emanuel Fassi (64' Leonel Pianetti). Sup: Damián Amables, Juan Juarez, Facundo Gallo, Brian Romero, Juan Angeloni. DT: Hernán Cardozo.No hubo goles.Amonestados: Baranosky, Sola y Paz (BH); Blesio y Pianetti (C).