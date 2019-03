CRAR sufrió su tercera derrota ante Santa Fe RC

El Círculo Rafaelino de Rugby cayó este sábado en Sauce Viejo ante Santa Fe Rugby por 48 a 10, en uno de los partidos correspondientes a la tercera fecha del Súper 10 del Torneo Regional del Litoral.La escuadra verde no pudo hacer pie ante un rival que fue superior desde el primer tiempo y que finalizó 21 a 5 en favor de los santafesinos. Los tries del Círculo Rafaelino fueron apoyados por Nicolás Gutiérrez y Federico Davicino.En el segundo tiempo, el recambio santafesino terminó haciendo la diferencia mucho más amplia. En la próxima fecha, el Verde tendrá un partido clave para salir del fondo cuando reciba a Universitario de Rosario.SORPRESA EN PARANAEn cuanto a los otros resultados, Estudiantes de Paraná dio la nota al vencer como local a Duendes por 6 a 0, en un resultado extraño sin dudas para este nivel. No menos sorpresiva fue la caída de GER como visitante frente a Old Resian 27 a 18.Los demás fueron: Universitario de Rosario 17 - Rowing 34 y CRAI 33 - Jockey 32.CRAI 14; Jockey 12; Old Resian 11; Duendes 10; GER y Rowing 9; Santa Fe RC 6; Estudiantes 5; Universitario de Rosario 2 y CRAR 1.Rowing vs. Estudiantes; GER vs. CRAI; Duendes vs. Old Resian; Jockey vs. Santa Fe RC y CRAR vs. Universitario de Rosario.