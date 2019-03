Mariana armó una terraza verde en su departamento

El Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, recorre los barrios mostrando las buenas prácticas ambientales que realizan los vecinos en la ciudad. En esta oportunidad conversó con Mariana Foti, que decidió utilizar el espacio de la terraza de su departamento, para implementar un sistema de cubierta verde y lograr un sector sustentable al aire libre en su hogar.Mariana Foti es arquitecta y estudiante de 4º año de Diseño Industrial en la Universidad Nacional de Rafaela, vive en el barrio 30 de Octubre y tiene 32 años. Su profesión y su interés personal en temas ambientales, la llevaron a participar en 2014 de un taller sobre Cubiertas Verdes y Jardines Verticales, donde conoció sobre estos sistemas innovadores, prácticos y accesibles ideales para terrazas y espacios reducidos.A partir de ese momento decidió implementarlo en su casa, un departamento sin patio en planta baja, que cuenta con una terraza de 30 metros cuadrados aproximadamente. No sólo era una buena oportunidad para generar un espacio verde y renovado al aire libre, sino para comprobar ella misma el funcionamiento del sistema. Y así nació su proyecto de terraza ajardinada.Mariana contó: “La decisión también fue impulsada por la necesidad de contar con un espacio al aire libre, que no sea un mero lugar de tendido de ropa, como lo era la terraza hasta ese momento. Necesitaba un espacio donde se puedan generar reuniones sociales, donde pueda tener plantas, una zona de solarium, naturaleza”.En relación al proceso, aprovechando su profesión de arquitecta, Mariana comentó detalladamente todos los pasos que siguió en el armado de su espacio: “Previo al armado de la cubierta verde, tuve que retirar todos los elementos del lugar y remover la totalidad de la membrana que tenía el techo, porque estaba muy deteriorada. Así que lo primero que hice fue reemplazarla por una nueva que sea transitable y reforzando la impermeabilización con una pintura geotrans. A partir de ese momento comencé a diseñar los tres espacios que para mí eran necesarios: el solarium que fue trabajado con un deck de madera y el sector más social con bancos y mesa”.“Y lo más importante para mí, el espacio verde que fue trabajado con un sistema modular de cubetas que se encastran unas a otras y que están diseñadas para el crecimiento y desarrollo vegetal sobre lozas. Lo novedoso es que como el manto vegetal está contenido, la tierra no está en contacto con la loza del techo, evitando filtraciones y pasaje de humedad al interior de la vivienda. Además, como las cubetas están elevadas del piso, se crea una cámara de aire que permite que el agua de lluvia sirva de riego y puedan drenar libremente”, agregó.Finalmente con el objetivo de promover la iniciativa entre otros vecinos, Mariana habló sobre los beneficios que trae la implementación de este sistema: “Las cubiertas verdes son sumamente recomendables. El sistema actúa como aislante acústico y térmico, favorece la reducción en el consumo de calefacción y refrigeración, aumenta la vida útil del techo, purifica el aire, contribuye al drenaje del agua de lluvia evitando la saturación del sistema pluvial general, entre otros. Por eso, no considero este tipo de terrazas sólo como una cuestión estética, sino principalmente como un recurso que gracias a sus beneficios contribuye al cuidado del ambiente”.Mariana, realiza otras prácticas ambientales: separa los residuos en casa y utiliza bolsas de tela u otros materiales reciclables, para evitar el uso del plástico.El Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR) de la Municipalidad continúa presentando a los vecinos que se destacan por sus acciones sustentables. Con esta iniciativa, se busca contagiar el espíritu verde entre los ciudadanos y promover estilos de vida comprometidos con nuestro entorno.Recordamos que todos los vecinos que quieran participar y contar sus acciones sustentables, lo pueden hacer todos los días vía Facebook o Instagram en el perfil del idsrafaela, vía mail [email protected] o telefónica 504579.