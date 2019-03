APYME marchará por la producción y el trabajo

Dirigentes de la Comisión Directiva Nacional de APYME participaron en Moreno de una reunión con 44 secretarios de la Producción de municipios de la Provincia de Buenos Aires, centrada sobre la crisis de las Pymes. Participaron también cámaras y entidades Pymes nacionales, provinciales y locales.El presidente de APYME, Eduardo Fernández, expresó en su alocución que “los dirigentes Pymes priorizamos la producción y el trabajo como forma de unificar, de construir, y para eso necesitamos un Estado que cumpla un rol activo”.El dirigente valoró “que se junten aquí los secretarios de la Producción, porque el hecho forma parte de una expectativa por un país distinto”. Fernández señaló que “a los dirigentes empresarios que cuestionamos este modelo nos dicen que queremos las cosas fáciles y que estamos haciendo política, y cuando uno ve el gabinete de este gobierno son todos CEOS de las grandes empresas, quienes supuestamente no hacían política pero han ocupado el lugar del poder”.“Todos los días nos encontramos con colegas empresarios que no pueden pagar la luz o el gas y tienen que cerrar; ven que no hay mercado interno, mientras los sectores concentrados se están llevando todo”, señaló el presidente de APYME.“El ministro Sica nos acusa de estar junto con los trabajadores. Por supuesto, porque buscamos juntos una alternativa para sostener el trabajo y mantener abiertas las nuestras fábricas y los comercios”.“El 4 de abril vamos a estar en la calle las organizaciones Pymes, los trabajadores, las entidades sociales y las cooperativas para expresarnos por un país con producción y trabajo nacional. No le tenemos que tener miedo a la política, que no nos roben más la política los que se están llenando los bolsillos”, concluyó Fernández.Por su parte, el vicepresidente 2° de APYME, Rodolfo Liberman, quien integra el Comité Ejecutivo del Centro Textil del INTI, se refirió a las propuestas surgidas en ese ámbito para articular entre los distintos sectores de Ciencia y Tecnología, hoy en vías de desmantelamiento. “Esto se vincula con las necesidades de las Pymes, porque en todos los eslabones de las cadenas de producción es necesario el aporte de Ciencia y Tecnología para agregar valor”, explicó Liberman.