La Asamblea del año 13 y la novela de moda

Cuando nuestro país se estaba formando, el Segundo Triunvirato llamó a la constitución de La Asamblea del año XIII, primer antecedente de nuestro Congreso, asamblea donde imperaba el concepto de libertad y el deseo de establecer un país libre de ataduras, tanto civiles como económicas.La Asamblea General Constituyente y Soberana del Año 1813, tuvo muchísimos avancen en función de la libertad y colaboró fuertemente con la liberación de la economía, terminando con los privilegios de algunos sectores, aboliendo los títulos de nobleza, derogando el servicio personal de los aborígenes y, entre muchos otros aportes a la libertad económica, estableció la libertad para los esclavos desde su concepción en el vientre materno. Sabios los padres fundadores que reconocían la vida y la libertad desde la concepción.La libertad debe primar en la economía, como lo fuera en nuestro país en sus inicios y alcanzando el nivel de potencia mundial en pocas décadas.Luego apareció nuevamente la coacción del Estado con su batallón de impuestos distorsivos, pretendiendo distribuir la riqueza y olvidando que deberían ser prioridad las políticas de gobierno que propicien la creación de riquezas para todos ciudadanos y no tanto la distribución de la misma. El objetivo es sentar las bases para que cada uno pueda crear riqueza, ahí la razón del Estado, si solo se distribuye, lo que se logra es que se desincentive dicha creación, teniendo menos para repartir y disfrutar. Para que generar si la van a distribuir entre quienes no generan. Atención que la sentencia anterior dice: ante quienes no generan y no entre quienes no pueden generar. Dentro de quienes no pueden generar, tendremos a aquellos que están impedidos de producir y también a aquellos que preferimos que se formen antes de hacerlo, como niños y estudiantes. Caso especial, que dejo para otro análisis es el de aquellos que tienen mucho para dar a la sociedad y esta los excluye de la producción o ellos mismos se autoexcluyen.Son los impuestos un ataque a la libertad, en especial cuando estos son confiscatorios. Tenemos una carga impositiva monstruosa, piensen que quienes generan beneficios para el país y para que este distribuya a quienes no pueden producir (ahora sí), pagan impuesto a las ganancias con una alícuota superior a un tercio de lo que ganan.Como ejemplo de cómo mejoran los negocios cuando prima la libertad, les pido que observen la empresa que más creció en la Argentina en los últimos años, nos referimos a Mercado Libre ¿Qué lo hizo crecer? El simple hecho que se quita intermediación y se juntan quien oferta con quien demanda y pactan el precio, dejando de lado en muchos casos hasta al Estado y sus impuestos. Al primar la libertad, la economía florece y los réditos aparecen.En la novela de moda actual, Argentina, Tierra de Amor y Venganza, se puede observar ya algunos inconvenientes con la libertad económica de mediados del siglo XX, ciento veinte años después de la asamblea fundadora. También se observa otro ataque a la libertad, otro tipo de esclavitud, la cual, escandalosamente todavía no ha sido extirpada de nuestra avanzada sociedad del tercer milenio.Haciendo un país con menos impuestos, más productivo y más libre e inclusivo, tendremos ciudadanos generando riqueza y lo que es tan importante, disfrutándola. La otra opción ya la estamos viviendo.Y como dice un libertario amigo: ¡Viva la libertar! Y … buena salud financiera!#BuenaSaludFinanciera #HaciendoNuevaslasCosas@ElcontadorB @GuilleBriggiler