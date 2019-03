Sigue la controversia por el entubado de calle Woodgate

En la sesión del jueves pasado, el Concejo Municipal aprobó dos proyectos relacionados con la obra de entubado realizada en calle Woodgate: por un lado, un pedido de informes para determinar cómo se realizaron los cálculos de ingeniería y por el otro, un pedido de solución inmediata, para evitar que se vuelvan a inundar los vecinos del sector. Ellos dijeron presente el jueves por la mañana y expusieron su problemática ante los medios. Y en las últimas horas, se dio un contrapunto entre el concejal Lisandro Mársico (PDP-FPCyS), autor de los proyectos y el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Luis Ambort.En declaraciones realizadas a ADN (97.9 Mhz), Ambort, dijo sobre esto que el demoprogresista "confunde a la gente" e hizo referencia a la campaña que está llevando adelante Mársico, para renovar su banca en la concejalía; lo que generó una rápida respuesta por parte del abogado."En uno de los entubados había un cartel de señalización que obstruía el 50% de la capacidad del entubado. Lo he sacado personalmente al cartel, con el inspector de obra. Lo que llama la atención es cómo lo manejó Mársico al tema. Uno entiende que está en campaña y que trate de confundir a la gente. Es llamativo", dijo el funcionario en primera instancia.Y continuó: "desde el Municipio se hace el proyecto de la obra, el proyecto se eleva a Santa Fe, lo verifican y aprueban. Después el gobierno de la provincia licita la obra. No hay ningún proyecto que no se verifique, hasta que no se verifica todo no se aprueba, si consideraron que no había que hacer modificaciones es porque la obra estaba bien. Si se plantea que hay un error de cálculo es porque alguien lo verificó. Mársico debe tener la verificación del entubado", dijo Ambort al respecto.Además, confirmó que "hubo errores en el momento de ejecución de la obra, faltaron intervenciones que hoy están resueltas y otras en ejecución. Tenemos hechas todas las verificaciones técnicas, daremos las explicaciones y contestaremos todo", expresó sobre la obra de canal norte, que va por calle Woodgate hasta Brasil. En noviembre del año pasado, las precipitaciones jugaron una mala pasada en el sector y hubo inconvenientes con varias casas, en un momento donde la obra estaba en construcción. Según el funcionario "hubo errores de la empresa y se ha generado el anegamiento, estuvimos en todo momento presente en el lugar", concretó.MARSICO CONTRAATACA"Hace 3 años que soy concejal y cada reclamo de los vecinos lo he traído al Concejo Municipal. No pueden achacarse que porque ahora soy candidato estoy haciendo política. Entonces ¿por el tiempo que soy candidato me tengo que callar la boca y no cumplir mi función?", se preguntó en ADN el concejal Mársico y continuó muy enojado por los dichos de Ambort: "siempre recibo esa chicana barata de que estoy haciendo política. Yo me encuentro con esta situación, volví 4 veces para armar la investigación, reunirme con ellos, sacar fotos, estuvimos haciendo un trabajo que va más allá de una línea política, no es la intención confundir a la gente", dijo el edil.Además expresó que "el abogado que lleva a cabo el reclamo no lo hace contra la provincia, y si contra la Municipalidad. La Municipalidad es culpable, ya que una cosa es la inspección de la obra que la lleva a cabo en conjunto la provincia con la Municipalidad y otra es el proyecto", estableció.En tanto, Mársico dijo que la provincia no va a cuestionar el pliego, y que sólo controlan que el tubo sea el que está en el pliego: "si el tubo le va o no es responsabilidad del Municipio y es ahí donde tiene que reconocer sus fallas. Yo no estoy confundiendo a nadie".A modo de cierre, dijo que estuvo el jueves en la obra, donde "la parte del sector norte está trabajándose. El canal secundario lo volvieron hacer por si llovía de nuevo. Si vuelve a llover es un grado de peligrosidad para los vecinos. Lamentablemente hay responsabilidad de la secretaría que conduce Ambort, esa es la situación. Yo ahora soy candidato, entonces tengo que dejar de denunciar las cosas que hace 3 años vengo haciendo. Ese latiguillo no sirve, hay que solucionar el problema de los vecinos", finalizó.