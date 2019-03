Carta de lectores

TentaciónSr. Director:Evangelio, según San Lucas; capítulo 4 ,versículos del 1 al 13.Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante esos días, y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces:” Si tú eres Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan”. Pero Jesús lerespondió: “ Dice la Escritura: EL HOMBRE NO VIVE SOLAMENTE DE PAN.” Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo:” Te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Si Tú te postras delante de mí, todo eso tepertenecerá”. Pero Jesús le respondió: “Está escrito: ADORARÁS AL SEÑOR TU DIOS, Y A ÉL SÓLO LE RENDIRÁS CULTO.”Después el demonio lo condujo a Jerusalén , Lo puso en la parte más alta del Templo y le dijo : “ Si Tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí a abajo, porque está escrito: Él dará órdenes a sus ángeles, para que ellos te cuiden. Y también: Ellos Te llevarán en sus manos para que Tu pie no tropiece con ninguna piedra.” Pero Jesús le respondió: “Está escrito: NO TENTARÁS AL SEÑOR TU DIOS.” Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de Él, hasta el momento oportuno.El momento oportuno, es cuando el demonio vuelve a tentar a Jesús en la Pasión. Podemos darnos cuenta, los que escuchamos o leemos, la Palabra del Señor, como ella nos transmite , lo que cada uno necesita día a día; una respuesta, un consuelo, una guía... La tentación, herencia que nos dejaron Adán y Eva, está siempre acechando; y de eso seencarga el insistente, el que quiere llevarnos a la destrucción; el que deshumaniza, nos infunde la codicia, el poder mal ejercido; el que quiere que el dinero sea nuestro Dios.Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 24 . Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro , o será adicto a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Tener mucho dinero, no es malo, lo malo es cuando se consigue de mal forma, y lo que se hace con él, dañándose a uno mismo y a los demás;también haciendo omisión a la necesidad del prójimo.Nuevamente , el Señor nos llama, junto a Su Madre, porque Ellos nos AMAN, y quieren nuestro bien, nuestra tranquilidad , y pureza espiritual; que tengamos paz en nuestro corazón, que seamos felices, con lo que la vida nos permite tener, ayudando, dando amor, perdonando, orando con fe... Ellos, nos llaman a cada uno por nuestro nombre,pidiéndonos también conversión. Su amor hacia nosotros, es incalculable, maravilloso, misericordioso, consolador, infinito , extremo . El Padrenuestro, oración que Jesús nos invitó a orarle al Padre : Evangelio según San Mateo, capítulo 6 ,versículo del 9 al 13; dice: ”No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén”. ¡ Ojalá nosotros recemos laoración que Él nos enseñó!. Y así no caer en la tentación , de hacer algo que destruya nuestra fragilidad humana y la de nuestro prójimo!. El estar vivos, nos da la posibilidad de cambiar.¡ No la desaprovechemos!Ana María Abuh Arias de Abeillé.