CRAR, en Sauce Viejo

Este sábado se jugará la tercera fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral y CRAR tendrá una dura salida en su visita a Santa Fe Rugby Club, juego principal que tendrá su kick off a las 16 y contará con el arbitraje de Agustín Monje (URR).El elenco conducido por Cristian Martino viene de dos derrotas seguidas (CRAI y Rowing) por lo que hoy intentará comenzar a revertir la historia. En el juego ante los de Paraná sumó su primer punto de tabla y para este choque será fundamental, volverse con algo de Sauce Viejo.El Plantel Superior de CRAR estará acompañado por sus juveniles, ya que también en la jornada de hoy estarán visitando a SFRC en diferentes amistosos preparatorios para el Dos Orillas.La formación titular que presentará el 'Verde' será con: 1-Gutiérrez Nicolás 2-Zegaib Martín 3-Viotti Jonatan 4-Bianco Mauro 5-Davicino Federico 6-Imvinkelried Juan Pablo 7- Mandrille Manuel 8-Aimo Facundo (cap.) 9-Bertholt Maximiliano 10- Kerstens Santiago 11-Coyne Juan Ignacio 12-Williner José 13-Brown Guillermo 14-Lavalle Tomás 15- Imvinkelried Juan Nicolás.Santa Fe RC vs CRAR (Agustín Monje), CRAI vs Jockey (Damián Schneider), Old Resian vs GER (Emilio Traverso), Estudiantes vs Duendes (Juan P. Spirandelli), UNI (R) vs Rowing (Leónidas Diez).