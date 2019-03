Cristina regresó al país

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La ex presidenta Cristina Kirchner regresó ayer al país proveniente de Cuba, donde acompañó a su hija Florencia, quien recibe allí atención médica y solicitó a la Justicia autorización para quedarse 45 días más en la isla caribeña.

La senadora nacional aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza cerca de las 4:00 de este viernes y en las próximas horas presentará ante la Justicia los certificados médicos de su hija, donde se constata el diagnóstico de su salud tras los estudios que realizó en la capital de Cuba, tal como había anticipado.

Este jueves, poco antes de subir al avión de regreso, Cristina Kirchner difundió un resumen de la historia clínica de su hija, quien se encuentra bajo tratamiento ambulatorio en el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (Cimeq) de La Habana.

Según el documento, Florencia Kirchner padece "un trastorno de estrés postraumático", por lo que los médicos le recomendaron que no viajara en avión.

"La paciente se encuentra realizándose un estudio integral que aún no ha culminado y tratamiento fisioterapéutico diario. Por todo lo anterior no se recomienda viajar", indicaron los médicos Roberto Castellanos Gutiérrez y Charles Hall Smith, quienes firman el parte.

A través de su defensa, Florencia Kirchner pidió este viernes autorización a la Justicia para quedarse 45 días más en Cuba.

El abogado Carlos Beraldi presentó el pedido ante el Tribunal Oral Federal 5, a cargo del caso "Los Sauces", en la que que Florencia está acusada junto a su madre y su hermano Máximo Kirchner por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.