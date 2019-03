A semis por el título

CRAR igualó 1 a 1 ante Newell’s Old Boys de Rosario, en su tercer y último partido de la fase de grupos del Regional Damas C NEA, y logró, en primera instancia, cumplir con el primer objetivo de permanencia, mientras que ahora irá por el ascenso. El gol fue anotado por Agostina Acosta.El equipo conducido por Fabián Montesano finalizó segundo en la Zona A con 5 puntos (triunfo vs Regatas 4-2 y empate vs Rowing y Newell’s 1 a 1) y este sábado jugará en semifinales, a las 17.15 hs. (cancha de Regatas), ante Club Universidad del Nordeste de Chaco, por el pasaje a la final por el primer puesto y el ascenso a la categoría B.El elenco local, rival del 'Verde' en dicho cruce de semis se quedó con la Zona B gracias a los goles a favor que tuvo, sobre Paraná Hockey tras terminar los dos con 5 unidades. El ganador de la Zona A fue Regatas de Resistencia y se medirá en la otra semi ante las chicas entrerrianas.