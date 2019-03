Macri participó en Chile de la cumbre de creación del Prosur

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente Mauricio Macri asistió ayer en Santiago de Chile de la cumbre de mandatarios que puso en marcha el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), un nuevo bloque de ocho países de la región que reemplazará a la Unasur.Los mandatarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Guayana suscribieron durante el encuentro la declaración que constituyó el Prosur, mientras que los funcionarios enviados por Uruguay, Bolivia y Surinam prefirieron abstenerse.Chile ejercerá la presidencia pro témpore del espacio durante los próximos 12 meses y una vez cumplido el plazo se la traspasará a Paraguay.La declaración presidencial, acordada durante la cumbre realizada en el Palacio de La Moneda (sede del gobierno chileno), ratificó que "la integración es un puente hacia el fortalecimiento del multilateralismo y la plena vigencia del derecho internacional" y reconoció al Prosur como un espacio de diálogo y colaboración sudamericana.El documento sostuvo además que el foro "abordará de manera flexible y con carácter prioritario temas de integración en materia de infraestructura, energía, salud, defensa, seguridad y combate al crimen, prevención y manejo de desastres naturales".Entre los requisitos esenciales para participar del espacio figuran "la plena vigencia de la democracia, de los respectivos órdenes constitucionales, el respeto del principio de separación de los Poderes del Estado, y la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos".Además de Macri y el anfitrión, Sebastián Piñera, firmaron la declaración los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; Colombia, Iván Duque; Ecuador, Lenín Moreno; Paraguay, Mario Abdo Benítez; y Perú, Martín Vizcarra, además del embajador de Guyana en Chile, George Talbot.Uno de los denominadores comunes entre estos mandatarios es su participación en el denominado Grupo de Lima, dentro del cual viene manifestando una dura postura contra su par de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien no le reconocen su actual mandato.Por su parte, los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Bolivia, Evo Morales, de un perfil más "progresista", prefirieron mantenerse al margen del Prosur y sólo enviaron funcionarios al encuentro en la capital trasandina."Nuestra región tiene mucho valor y potencial. Es tiempo de ser realistas y pragmáticos para entender las circunstancias globales y regionales sin sesgos ideológicos y encontrar caminos que nos lleven a vivir en una América del Sur más próspera, más democrática y más segura", dijo Macri.El Presidente señaló que "es importante que no sea un proceso cerrado sobre sí mismo, sino que se construya a partir de sinergias con otros mecanismos y organismos que ya existen, incluso en la región más amplia de América Latina". Afirmó que esta es "una época de fuerte interdependencia y no es posible enfrentar los desafíos del siglo XXI de forma separada", por eso resaltó la necesidad de "estrechar cada vez más el trabajo conjunto entre nuestros países"Macri dijo que está "convencido de que un proyecto de integración solo puede ser exitoso si logra conectar con las realidades cotidianas de nuestra gente". "Es importante rescatar y aprender de las experiencias positivas de otros proyectos, evitar los errores que llevaron a su fracaso y apostar por esquemas innovadores de integración regional capaces de adaptarse permanentemente a las realidades del siglo XXI", apuntóA su vez, recalcó: "Compartimos el enorme desafío de garantizar un crecimiento social y ambientalmente sostenible, para brindar a nuestra gente una mejor calidad de vida y más oportunidades para nuestros hijos".A su llegada a Chile, el mandatario argentino se reunió con Piñera, de quien es amigo personal y con quien celebró la aprobación de un acuerdo comercial entre ambas naciones por el cual se comprometieron a "aunar esfuerzos para potenciar las inversiones y facilitar el comercio, entre otros beneficios mutuos para las comunidades".El nuevo bloque terminará de dejar de lado a la Unasur, foro que había sido impulsado años atrás por presidentes de otro perfil ideológico, como Hugo Chávez, Lula Da Silva, Néstor Kirchner y Rafael Correa.