Ramos Padilla citó a Stornelli bajo la advertencia de declararlo en "rebeldía"

BUENOS AIRES, 23 (NA).- La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó ayer al juez de Dolores Alejo Ramos Padilla al frente de la denuncia con el detenido Marcelo D´Alessio, al rechazar la primera recusación que el fiscal Carlos Stornelli había presentado en su contra. De esta forma, el magistrado seguirá a cargo de la investigación originada en una denuncia del empresario Pedro Etchebest contra D´Alessio y Stornelli por extorsión.

El fiscal federal a cargo de la causa de los cuadernos de las coimas en la obra pública había pedido la recusación de Ramos Padilla luego de que éste lo citara a indagatoria para interrogarlo por la una supuesta red de espionaje que usaba información para extorsionar.

La Cámara Federal de Mar del Plata, con los votos de Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, entendió que no existió prejuzgamiento ni parcialidad de parte de Ramos Padilla, como acusó Stornelli. Stornelli presentó una segunda recusación contra el magistrado cuando fue citado por segunda vez, y ahora la Cámara debe resolver sobre ese pedido.

Tras ser confirmado al frente del expediente en el que se investiga una supuesta red de espionaje ilegal integrada por el detenido Marcelo D´Alessio, el magistrado concedió ayer una postergación de la declaración indagatoria al fiscal Stornelli y volvió a convocarlo por cuarta vez para el próximo martes 26 de marzo, "bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía".

El acusado estaba citado para ayer por tercera vez en el juzgado donde se lo investiga por supuesta participación en espionaje ilegal en causas judiciales, pero su abogado, Roberto Ribas, pidió una postergación porque tenía una audiencia fijada en otro caso en ese mismo horario, según el escrito al que accedió la agencia Télam.

Asimismo, Ramos Padilla resolvió que "más allá de que no ha concurrido en las tres ocasiones en que se lo ha citado se habrá de fijar una nueva audiencia para el día martes 26 del mes en curso a las 12". La decisión se tomó "bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía".

Sin embargo, el fiscal del caso cuadernos tiene fueros por lo cual no puede ser detenido ni llevado por la fuerza pública a declarar.

En todo caso, el juez de Dolores podría pedir el desafuero del fiscal a la Procuración General de la Nación.

"Siendo la presentación del abogado defensor de Stornelli un pedido de postergación de la audiencia indagatoria dispuesta para el día de la fecha, interpreto entonces que es intención de su pupilo ponerse a derecho", interpretó el juez en esta ocasión.

En la causa está detenido con prisión preventiva el falso abogado Marcelo D'Alessio, quien aparece en escuchas telefónicas y fotografías junto al fiscal del caso cuadernos, y que según la denuncia de un empresario, Pedro Etchebest, le habría pedido dinero a cambio de evitarle una imputación fiscal en el caso. Stornelli recusó al juez, pidió apartarlo del caso y argumentó que carece de imparcialidad.