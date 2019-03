La “Crema” visita Temperley en un partido con aroma a reducido

Los dos tienen como objetivo meterse entre los ocho que jugarán el octogonal por el segundo ascenso a la Superliga. A cinco fechas del final del torneo, el encuentro de hoy adquiere real importancia para el “Gasolero” y también para la “Crema”.Desde las 19.00 hs. Atlético de Rafaela estará visitando a Temperley en uno de los cruces correspondientes a la 21° fecha de la B Nacional, cotejo que se disputará en el Beranger, con arbitraje de Diego Ceballos.Luego de la práctica de ayer por la mañana, previo al viaje a Capital Federal, Juan Manuel Llop confirmó el equipo y la sorpresa estuvo en la confirmación de Enzo Bertero desde el arranque en lugar de Matías Quiroga, quien arrastra una carga muscular, no está al 100x100 y es por eso que irá al banco de relevos.La otra modificación también será obligada y es el ingreso de Gianfranco Ferrero por el lesionado Tomás Baroni (rotura de ligamentos cruzados).De esta manera, el equipo irá con un 4-4-2 y estarán: Macagno; Blondel, Zalazar, Rodríguez, Ferrero; Copetti, Romero, Navas y Borgnino; Albertengo y Bertero.En el banco de relevos estarán Pezzini, Masuero, Nadruz, Marconato, Montagna, Pogonza y Quiroga.Temperley viene de ganarle 2-0 a Olimpo y volvió a ganar luego de tres partidos. El DT Cristian Aldirico analiza repetir el equipo que viene de ganar en Bahía Blanca. Al respecto, el arquero Pablo Campodónico volverá a defender los tres palos del “Gasolero”, ya que Matías Castro trabajó diferenciado en la semana por el mismo cuadro febril que lo bajó del encuentro ante Olimpo.En tanto, Nicolás Demartini, Sebastián Prieto, Roberto Brum y Cristian Paz deberán cuidarse ya que están con cuatro amonestaciones. De ver nuevamente la tarjeta amarilla, se perderán el próximo partido, que será nada menos que el clásico ante Los Andes, que pelea por quedarse en la categoría.El historial. Atlético y Temperley se enfrentaron en tres oportunidades. La ‘Crema’ ganó uno, el ‘Gasolero’ también ganó uno y en el otro cotejo terminaron igualados.Los Andes se llevó un triunfazo en su lucha por la permanencia al imponerse por 1-0 ante Instituto gracias al gol de Lenci, en 13m del ST.14.30 hs. Arsenal vs Gimnasia (Mza), 16.00 hs. Chacarita vs Brown (PM), 20.30 hs. Santamarina vs Central Córdoba.15.05 hs. Morón vs Chicago, 17.00 hs. Gimnasia (J) vs Almagro, 17.00 hs. Independiente Rivadavia vs Ferro, 19.00 hs. Agropecuario vs Villa Dálmine, 21.00 Mitre vs Olimpo, 21.10 hs. Defensores de Belgrano vs Platense.21.05 Quilmes vs Brown de Adrogué.Pablo Campódonico; Federico Mazur, Cristian Paz, Nicolás Demartini y Sebastián Prieto; Mauro Cerutti, Roberto Brum y Leonardo Di Lorenzo; Lucas Mancinelli, Pablo Magnin y Lucas Wilchez o Tobías Reinhart.Cristian Aldirico.Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Nicolás Zalazar, Sergio Rodríguez y Gianfranco Ferrero; Enzo Copetti, Emiliano Romero, Lautaro Navas y Marco Borgnino; Mauro Albertengo y Enzo Bertero.Juan Manuel Llop.Alfredo Martín Beranger.Diego Ceballos.Hernán Vallejos y Mariana De Almeida.Ramiro López.19.00TyC Sports Play.