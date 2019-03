Desalojaron a lavacoches que no estaban habilitados

Personal de Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana Rafaelina desarrollaron un operativo de control conjunto con la Policía en la zona céntrica para verificar el efectivo cumplimiento del Decreto N° 47180 que regula la actividad de personas que lavan vehículos en la vía pública.En esa instancia se verificó la presencia de lava coches que no poseían autorización para el desarrollo de la actividad en la zona de bulevar Santa Fe al 400.Las personas señaladas no poseían chalecos azules ni identificación que los habilitara para el ejercicio de lava coches, e incluso, causaban molestias a los transeúntes.Como consecuencia del operativo realizado, el personal presente en el lugar procedió al retiro de las personas que se encontraban realizando la actividad de forma ilegítima ya que no se encuentran habilitados en el Registro de Lavacoches.Otra acción desarrollada por el personal de Protección Vial y la GUR fue el labrado de actas de comprobación de infracción a los lavacoches que, estando registrados, no portaban el chaleco o se los veía teniendo conductas inapropiadas tal como lo establece el Decreto.De esta manera la Municipalidad de Rafaela continúa con sus acciones de control intensivo en busca de ajustar los procesos que lleven a brindar mayor seguridad a cada vecino.