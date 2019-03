"No van a solucionar el conflicto de esta forma"

La secretaria general de AMSAFE, Sonia Alesso, destacó que una amplia mayoría de docentes votaron por rechazar la oferta del gobierno e iniciar un nuevo plan de luchaAl finalizar la Asamblea Provincial del gremio, que definió un nuevo paro de 48 horas para martes y miércoles de la semana que viene, Alesso fue consultada sobre la decisión del gobierno de descontar los días no trabajados."No van a solucionar el conflicto así", dijo la sindicalista. "Entendemos que es legítimo el reclamo que estamos haciendo, que tiene que ver con un aumento salarial. El gobierno ni siquiera está pagando la deuda del mes de diciembre"."Creemos que la solución es el diálogo", afirmó Alesso. En esa línea insistió en que el gobierno debe realizar una nueva convocatoria. "Nosotros planteamos que esta era una propuesta que estaba muy lejos de nuestras aspiraciones y bueno, el gobierno sigue empecinado en ese sentido. Nosotros creemos que tiene que haber una posibilidad de seguir discutiendo", agregó.Sobre la posibilidad de que los comedores escolares estén cerrados los días de paro, Alesso apuntó: "Eso no es verdad. Ha habido una campaña desde algunos medios periodísticas, alentados en algunos casos por el propio gobierno, de cuestiones que nunca se dieron""Nunca se cerraron las escuelas, nunca las directoras cerraron las escuelas y cerraron el comedor un día de paro" continuó Alesso, y remató: "Así que no es verdad"."Hay guardias mínimas siempre y los niños siguen comiendo. En realidad el gobierno se tendría que preguntar por qué siguen aumentando los niños en los comedores escolares y no se resuelven situaciones tan graves. Lo que no es verdad es que se hayan cerrado alguna vez los comedores cuando hubo paro. Siempre hubo guardias en las escuelas para garantizar el servicio de comedor en las escuelas donde hay comedor", finalizó. (Fuente: Uno Santa Fe)