Los maestros se pliegan al "superparo" y la Provincia descontará esos 2 días

AMSAFE, SADOP conrfirmaron ayer sus medidas de fuerza de 48 horas la semana próxima y otros 2 días si es que no reciben una propuesta salarial superadora. De esta forma, el martes 26 y miércoles 27 no trabajarán ni los docentes ni los médicos de AMRA ni los afiliados a ATE Y UPCN. Tampoco lo hará la FESTRAM, esperando una nueva reunión paritaria. Ante esta situación, el Gobierno decidió que no pagará esos 2 días.

(Redacción LA OPINION). - El conflicto por la paritaria de los empleados y docentes de la Provincia de Santa Fe se tensó fuertemente en el día de ayer. Luego de que los docentes de AMSAFE votaran por una inmensa mayoría rechazar la propuesta salarial -a lo cual se plegarían los privados de SADOP- y lanzar un plan de lucha para conseguir una mejora salarial, la provincia anunció (así en forma simultánea) que iba a descontar el día, no solo a los maestros, sino al resto de los empleados de la Provincia que se sumen al "superparo" del martes y miércoles próximo. Recordemos que ATE y UPCN habían anunciado apenas salieron de la Casa Gris que harían una medida de fuerza esos días. Después se fueron sumando los médicos de AMRA y ahora los docentes, tanto de AMSAFE como SADOP. Y, tal como lo anticipara LA OPINION en la edición de ayer, también los municipales -si es que no reciben una convocatoria antes del lunes- no trabajarán esos días, lo que hará que los servicios -tanto municipales como provinciales- se vean fuertemente afectados esas jornadas.La Asamblea Provincial de AMSAFE, -"que sesionó este 22 de marzo bajo la advocación de las/os 30.000 compañeras/os detenidas/os desaparecidas/os por la última dictadura militar que siguen vivas/os en la lucha" del gremio, afirmaban en el comunicado- "resolvió con el voto de 34.056 docentes el rechazo de la propuesta realizada por el Gobierno santafesino en la Paritaria Docente", decía.Además del paro de 48 horas de los días 26 y 27, se resolvió una movilización para el martes, "coordinando con otros sindicatos provinciales", lo que hace anticipar que estarán presentes allí todos.El comunicado agrega que "en caso de no haber una nueva propuesta para evaluar en asamblea: paro de 48 hs. con movilización nacional el 4 de abril en unidad con el resto del movimiento obrero".Minutos más tarde, SADOP resolvió lo mismo. “En términos generales, las y los docentes transmitieron enojo y preocupación por la propuesta salarial, con la excepción de un solo compañero que trasmitió la aceptación de la oferta”, expresó el secretario general del SADOP, Pedro Bayúgar. “Las y los delegados repudiaron también las palabras de algunos funcionarios que hablaron de irresponsabilidad de los dirigentes y la no comprensión de la situación actual por parte de los docentes, buscando generar una grieta entre dirigentes y docentes cuando en realidad son las y los trabajadores quienes deciden y hacen las medidas de fuerza”, continuó.DESCUENTO CONFIRMADOA las 11:04, el Gobierno Provincial confirmó los rumores a través de una notificación oficial. Lo que había adelantado el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías primero y luego el propio gobernador Miguel Lifschitz, se hacía realidad. "El gobierno provincial confirmó que descontará el día no trabajado a todos los agentes de las distintas reparticiones de la administración pública provincial, incluyendo los de la administración central, organismos descentralizados, empresas estatales, salud y educación, en el marco de las medidas de fuerza anunciadas. Asimismo, se recuerda que deberá garantizarse la prestación de servicios esenciales como las guardias de salud pública y el servicio en comedores escolares", sostenían a través de un breve comunicado.Pero la presión no terminó allí: a los docentes le frenó el proceso de titularización (ver aparte).Ayer, el gobernador Miguel Lifschitz destacó durante una recorrida en Rosario que "mientras haya medidas de fuerza no van a haber nuevas reuniones (con los gremios). Vamos a esperar que las desarrollen (las medidas de fuerza) y luego retomaremos el diálogo. Es una lástima que se ponga en el medio de la discusión a los alumnos, a los usuarios, a los que asisten a los centros de salud, pero bueno, se aseguran los servicios básicos".Consultado sobre la confirmación de los días de descuento a los gremios que realicen paros, el gobernador fue claro: "Sí, lo vamos a aplicar de manera automática desde la semana que viene porque creemos que es un acto de justicia con el resto de la población que está pasando un momento muy malo. Hablamos de muchas familias que no tienen qué darles de comer a sus familias".¿COMO SIGUE?Ante estas declaraciones, habrá que esperar una nueva convocatoria a partir del jueves próximo. Pero, se abre un interrogante: ¿quién tiene más espaldas para aguantar? ¿Los gremios que necesitan darle un resultado positivo a su lucha? ¿O el Gobierno, ya en las puertas del inicio de la campaña electoral? Resurge, así, la posibilidad que se mencionó la semana pasada: una conciliación obligatoria o bien, sacar el incremento por decreto. ¿Habrá un nuevo llamado o se terminará todo con una lapicera y una firma?