Aberturas: madera, aluminio o PVC

A la hora de planificar la construcción de una vivienda o un edificio hay que prestar especial atención al rubro carpinterías, que puede llegar a consumir hasta el 15% del presupuesto total. Este gasto se amortiza a través del ahorro energético que logran las aberturas en las construcciones, que puede llegar a ser hasta de un 37% del consumo total de una casa según los fabricantes.

Por otro lado, en el caso de un edificio, la ubicación, características geográficas y altura a equipar son fundamentales para elegir el tipo de carpintería. Todos estos factores determinan un valor de presión del viento que actúa sobre una estructura. Su conocimiento es fundamental para un correcto dimensionado de los perfiles de cada tipología y para la elección del sistema más conveniente. La deformación que ocasiona el viento provoca filtraciones de agua y aire. Más allá del décimo piso es imprescindible lograr mayor hermeticidad. En esos casos, algunos tipos de carpinterías son desaconsejables, como las corredizas

Cada vez más, la aislación térmica y acústica es un componente fundamental en la elección de carpinterías. Según sea la región en la que se realice la obra, elementos como el doble vidriado hermético (DVH) y la ruptura de puente térmico empiezan a tener más importancia.

Las aberturas de madera son las más tradicionales y clásicas. Son más cálidas que las de otros materiales, no se oxidan, se les puede dar diferentes terminaciones, pero necesitan cierto mantenimiento para que la madera se mantenga en buen estado. La madera posee el coeficiente más bajo de transmisión térmica (entre 0,2 y 0,9 w/m2K) pero el aire tiende a filtrarse a través del marco y la hoja. La madera es un material muy versátil, es flexible en cuanto a diseños y formas. La multiplicidad de posibilidades en fabricación de puertas de madera es infinita. Además de las puertas convencionales, macizas o de placa, están en boga las puertas de madera hechas de tablas, tablones, tablitas, que dinamizan la impronta de cualquier ambiente y cualquier fachada con ese plus de originalidad y calidez indiscutido de la madera.







Las aberturas de aluminio son livianas, resistentes, no se oxidan, no necesitan mantenimiento y son más económicas que las de madera, aunque no tienen su calidez y elegancia. Estas aberturas vienen anodizadas, cuando son de buena calidad, lo que aumenta su resistencia. Las lacadas, además, vienen en una enorme variedad de colores, acabados (mate, brillante, etc.) y hasta texturas. Pero si preferimos darle la terminación nosotros mismos, se pueden pintar sin inconvenientes. En cuanto a las desventajas, la más importante es la pérdida de temperatura que se produce en la vivienda debido a la naturaleza conductora de este metal, lo que genera un mayor gasto de energía y dinero, pues esto conlleva un mayor uso de la calefacción y el aire acondicionado en el hogar. Otra desventaja es que las ventanas de aluminio “sudan”, es decir, producen condensación. Otro inconveniente que se percibe en las ventanas de aluminio es que con el tiempo se pueden llegar a picar.







Las aberturas de PVC hace un tiempo se vienen abriendo espacio en el mercado. En Europa desde hace más de 60 años, el PVC se utiliza con una aceptación que combina diseño, elegancia, confort y ahorro de energía. En cuanto a transmisión de calor, es uno de los mejores materiales para impedir la entrada del mismo. Su comportamiento acústico es similar a la que tiene una ventana de madera o de aluminio y el diseño de sus perfiles plásticos impide la condensación de agua. Para grandes extensiones se usan refuerzos de acero galvanizado. También hay que notar que son de bajo mantenimiento y que, al ser autoextinguible el PVC, tienen una gran resistencia al fuego. La tecnología aplicada al PVC consiguió resultados óptimos para una construcción eficiente, sin perder de vista las normas de diseño, calidad y confort. De esta manera se logran excelentes resultados estéticos, constructivos y funcionales. Se ofrecen en una variada paleta de colores y terminaciones de símil madera o metal. La mayoría de los desperfectos en este estilo de aberturas corresponden a problemas de colocación y sellado.