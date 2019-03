El Centro La Huella al ritmo de los tambores

En 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 21 de marzo Día Mundial de la Concientización sobre el Síndrome de Down con el fin de generar una mayor conciencia pública sobre este tema y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades.En este 2019 la conmemoración se centra en el lema "No dejar a nadie atrás": todas las personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con las demás, como en el resto de aspectos de la sociedad. Como se recoge en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU -el plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad- que promete que "nadie se quedará atrás".En Rafaela, el Centro Especial La Huella al que concurren 16 jóvenes y adultos con Síndrome de Down organizó como todos los años, una acción en la Plaza 25 de Mayo para generar conciencia sobre la necesidad de inclusión de todas las personas con este síndrome y visibilizar este colectivo social.Desde media mañana hasta pasadas las 11:30, personal directivo de la institución, docentes y familiares de personas con síndrome de Down participaron de esta jornada de inclusión denominada “SOY” que busca potenciar la individualidad de cada persona, que es única y con sus propios deseos, ritmos y necesidades.Se sucedieron actividades de murga al ritmo de los tambores, tatuajes artísticos, dibujos y retratos en un marco de color y alegría en el centro de la Plaza junto al Monumento al General Don José de San Martín. "Para nosotros es un Día para mostrar todo lo que sí se puede. Por ahí va la impronta de La Huella, hacer visible las posibilidades y avances y no lo que falta", subrayó la directora, Rossana Pellegrini durante la actividad que llamó la atención de los distraídos que caminaban por la plaza."Estamos con una murga que le pone ritmo a la mañana, se hacen tatuajes con frases que le gusta a la gente, se maquilla con brillos. Es un día importante en torno a las personas con síndrome de Down, que es una condición de vida y no una enfermedad", agregó Pellegrini, que está al frente de un "espacio terapéutico que aborda el tema de la discapacidad de manera integral, donde cada sujeto que asiste recibe su plan de tratamiento enmarcado en una dinámica de talleres grupales, porque creemos que en la fuerza del grupo está el poder expresar, rehabilitar y emprender un camino terapéutico distinto".El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos habituales, por ello se denomina también trisomía del par 21. Se caracteriza por la presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. No es una enfermedad ni padecimiento y sus causas son desconocidas. Cualquier pareja puede tener un hijo con síndrome de Down, uno de cada mil niños nace con este síndrome.