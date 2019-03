Los Municipales podrían parar

Al cierre de la edición se confirmó que los empleados municipales nucleados en la FESTRAM advirtieron que si no son convocados en las próximas horas, podrían concretar un paro de 48 horas. Al igual que el resto de los gremios (ATE, UPCN y AMRA) la medida de fuerza se concretaría los próximos martes 26 y miércoles 27 de la próxima semana.Volviendo a la cuestión municipal, los representantes de los trabajadores anticiparon que se realizará una movilización el martes con hora y lugar a definir.LA OPINION había adelantado en el día de ayer que iban a pedir que la Subsecretaría de Regiones, Municipios y Comunas de la Provincia convoque de manera urgente una nueva reunión paritaria. Consultado por LA OPINION, Darío Cocco, Secretario General del SEOM y miembro paritario, indicó que "no fuimos convocados para que nos brinden una oferta superadora. De no haber una nueva reunión para este viernes o el lunes (incluso, durante el fin de semana) hemos decretado paros para el martes y miércoles", confirmó.Por su parte, en LT9 de Santa Fe advirtieron que además de la medida de fuerza, podría llegar a darse una movilización el primer día de paro, es decir, el martes, con hora y lugar a definir.