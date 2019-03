Encuentro por Santa Fe tiene como eje al diálogo

En la noche de ayer, se presentaron oficialmente los candidatos de "Encuentro por Santa Fe", la facción del peronismo que competirá en la interna por el sector de María Eugenia Bielsa. Andrea Steinberger (intendente), Sara Marcante (concejal) y Gustavo Armando (senador) buscarán vencer al oficialismo local.Steinberger marcó que "este espacio se gestó hace un año, motivados por la nueva manera de interpretar la política que nos propone María Eugenia Bielsa. Hoy vemos materializado el lanzamiento de nuestra lista", dijo y agregó que "es un altísimo honor pertenecer a este espacio, liderado por una mujer de una gran fortaleza. No estoy aquí por ser mujer, sino por una gran capacidad de gestión, por mi vínculo con la gente y por mi sensibilidad de entender la política".Marcante, por su parte, indicó que aceptó la propuesta de ser candidata al entender que "hay que dejar la individualidad para ver las cosas de manera colectiva y demostrarle a los demás que podés ser alguien simple y dedicarte a hacer política, porque es la manera de transformar la realidad. No hay que tener título de político". "Pretendemos llevar la voz de la gente, sus inquietudes. Nuestra herramienta es el diálogo".Steinberger dijo que estuvieron dialogando previamente con el otro sector del peronismo "porque entendemos que lo mejor para el peronismo es la unidad", aunque ya en esta etapa, no se ha dado. "María Eugenia Bielsa nos dijo que teníamos que potenciar el diálogo. Nuestros acuerdos son con la gente, no con las corporaciones", completó.Por su parte, Armando, indicó que "va a ser una interna importante. Entendemos que el recambio es muy necesario en todo ámbito. Estoy convencido a nivel personal que Calvo, después de 27 años, tiene pocas ganas, se le va el entusiasmo. Hay muchas cosas en el departamento que demuestran las carencias. Fundamentalmente, los comité de cuencas, que no funcionan. Si nos hubiera pasado la desgracia del departamento 9 de Julio, estaríamos bajo agua".