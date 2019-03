El futuro del capitalismo

El sistema de gobernanza mundial se sustenta por una red de instituciones encargadas de establecer las reglas que rijan los marcos relacionales entre los distintos países en lo que hace a la seguridad, movimiento de capitales y comercio global entre otros tantos temas. Así, las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE), el Banco Mundial o el FMI constituyen algunas de las instituciones sobre las que se asienta este entramado para articular acciones en el marco de un orden dominante.Pero la constante aparición de conflictos que alimentan las tensiones pone a prueba el sistema y obliga a tomar medidas para garantizar su continuidad. A partir de este creciente cambio de humor que se advierte en los contextos internacionales, el ex director del Banco Central de la India y candidato a asumir la jefatura del Banco de Inglaterra, Raghuram Rajan, consideró que "el capitalismo está bajo una seria amenaza" porque el sistema "ha dejado de satisfacer las necesidades de muchos, y cuando eso sucede, se producen revueltas".Si bien la combinación de democracia y capitalismo se imponen como organización de la mayoría de los países para alcanzar el bienestar de su población, los desafíos no han sido alcanzados en su totalidad. Más aún, la pobreza de millones y millones de personas en la aldea global reflejan el fracaso parcial del capitalismo, que por un lado muestra a un puñado de ricos que acumulan tanta riqueza que es imposible de mensurar y por el otro a personas que ni siquiera pueden comer todos los días. De acuerdo a datos de la ONU, en el mundo, 1.400 millones de personas sufren pobreza extrema y casi 900 millones sufren hambre, no tienen acceso al agua potable y a otros servicios básicos como la salud y la educación.Según Rajan, el capitalismo está bajo una seria amenaza, porque ha dejado de satisfacer las necesidades de muchos, y cuando eso sucede, se producen muchas revueltas contra el capitalismo. En una entrevista que concedió al programa Today de BBC Radio 4, estimó que una mayor conflictividad puede suceder más temprano que tarde. En 2005, este economista que también fue director del Banco Central de la India, había advertido que los complejos productos financieros habían creado lo que llamó una "mayor probabilidad de un colapso catastrófico". Sus preocupaciones fueron desestimadas por la élite financiera. Sin embargo, dos años después, las crisis económica global le dio la razón.El economista enfatiza que los gobiernos ya no pueden darse el lujo de ignorar la desigualdad social en sus políticas económicas.En el pasado era posible obtener un trabajo de clase media con una "educación modesta", ejemplifica Rajan. Pero el panorama cambió a raíz de la crisis financiera mundial de 2008 y la austeridad resultante. "Ahora, si realmente quieres tener éxito, necesitas una buena educación", aseguró. "Y, desafortunadamente, las mismas comunidades que se ven afectadas por la globalización del comercio y de la información tienden a ser comunidades con sus escuelas en mal estado, donde hay un aumento de la delincuencia, aumento de las enfermedades sociales y no pueden preparar a sus miembros para la economía global", afirmó durante el reportaje con la BBC.Es por eso que Rajan cree que el capitalismo se está desmoronando: no brinda igualdad de oportunidades. Lo que sin embargo no significa que el capitalismo no se pueda rescatar, aclaró. "Lo que se necesita es un equilibrio. Hay que mejorar las oportunidades", resaltó Rajan, quien fue mencionado como posible sucesor del canadiense Mark Carney al frente del Banco de Inglaterra.El experto acaba de publicar su último libro "El Tercer Pilar: cómo los mercados y el estado dejan a la comunidad atrás", en donde advierte sobre los defectos del capitalismo. En su opinión, la democracia juega un papel relevante en el proceso de renovación del capitalismo. "Esa es la razón por la cual la democracia de mercado libre era un sistema equilibrado, pero necesitamos recuperar ese equilibrio otra vez", insiste el ahora profesor en la Universidad de Chicago.En cualquier caso, no es solo el futuro del capitalismo a largo plazo lo que preocupa a Rajan. Un informe de S&P Global Ratings sugiere que hay posibilidades de que vuelva a producirse otra recesión crediticia global, debido al aumento del 50% de la deuda mundial desde la crisis financiera.El informe explica que desde 2008, la deuda de los gobiernos ha aumentado un 77%, mientras que la deuda corporativa lo ha hecho en un 51%. Y aunque los analistas sostienen que es poco probable que la próxima recesión sea tan grave como la crisis financiera de 2008, Rajan aconseja estar siempre preocupados con la próxima crisis financiera pues esa es la única manera que puedes evitar que suceda. De todos modos, es hora que su punto de vista se tomen en cuenta y esas inconsistencias del capitalismo se corrijan para evitar el colapso.