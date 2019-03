Panorama Político

SENN, ¿CANDIDATOFANTASMA?El joven peronista Juan Senn inscribió el 22 de febrero una lista de candidatos a concejales para las elecciones rafaelinas en el marco del Frente Juntos, aunque a un mes de aquel día aún no tiene certezas si finalmente su nombre estará en la boleta única de la categoría. Es que la semana pasada el Tribunal Electoral de la Provincia oficializó las listas para las elecciones primarias del 28 de abril y Senn no está."Fuimos al Tribunal, nos dijeron que estaba todo bien. El problema está resuelto. Falta que llegue la cédula que esperábamos durante este jueves aunque no llegó. Confiamos en que lo haga este viernes. Incluso el Prosecretario del Tribunal Electoral dijo que el organismo estaba hoy terminando de oficializar listas. Por tanto, falta la confirmación legal, tampoco nunca tuvimos una comunicación formal de que estábamos afuera. Somos optimistas", dijo Senn a este Diario. "Seguimos con la agenda de campaña tal como la habíamos planificado. Recorriendo barrios, charlando con vecinos y visitando empresas", agregó el representante de la juventud que tiene entre otros adversarios en su categoría a la oficialista Brenda Vimo, al ex concejal Héctor Puig y a la bielsista Sara Mercante.PRESENTACIONESDE LISTAS LOCALESA 35 días de las elecciones primarias del 28 de abril, en Rafaela comenzó el raid de presentaciones de listas. Anoche fue el turno la lista bielsista que encabezan Andrea Steinberger como precandidata a intendente y Sara Marcante como cabeza de la nómina para el Concejo -ver pág. 12-. Esta noche saldrá a escena el farmacéutico y ex concejal Héctor Puig en el Sindicato de la Carne, donde presentará a sus compañeros del espacio "Rafaela Digna y Federal" que también compite dentro del frente peronista Juntos, aunque solo por bancas del Concejo.Por el lado de Cambiemos, hoy por la mañana estaba previsto el lanzamiento oficial de Lalo Bonino intendente, Carina Visintini concejal pero finalmente la actividad fue reprogramada para el lunes por la tarde. También la semana próxima será el turno de Leonardo Viotti y Germán Bottero, los radicales dentro de este espacio.UNA SEMANA CONGOLPES DE EFECTOEsta semana que va llegando a su fin comenzó con la decisión de Fernando Muriel, precandidato a intendente por el sector Rafaela Puede Más dentro del Frente Progresista, de pedir licencia sin goce de sueldo de su cargo de coordinador del Nodo para dedicarse exclusivamente a hacer campaña y en especial recorrer una vez más los barrios de la ciudad. "Es una decisión basada en la convicción de que la política debe hacerse con austeridad y cuidando el dinero de todos los rafaelinos", fundamentó la medida que se hará efectiva desde el 1 de abril.Desde el campamento de Mauricio Basso, otro de los precandidatos a intendente por Cambiemos, levantaron la mano desde más atrás para aclarar que Muriel no fue el primero en actitudes de este tipo. "El año pasado cuando definió participar de la elección a intendente presentó su renuncia a su cargo en el Ministerio de Modernización del Gobierno nacional", recordó Ceferino Mondino, uno de sus colaboradores, en redes sociales.El otro golpe de efecto de esta semana fue el pedido de investigación presentado por el precandidato a intendente por Igualdad y Participación, Carlos Zimerman, ante la Fiscalía Regional para que indague sobre la obra pública municipal. "Quiero que la justicia le dé el certificado de buena conducta al intendente (Luis) Castellano, no su empleada Amalia Galantti (secretaria de Auditoria y Control de Gestión)", dijo el radical. Lo curioso es que el caso quedó en manos del fiscal Martín Castellano, que no es familiar del Intendente pero no puede evitar el juego de palabras... Castellano debe investigar a Castellano... Claro que antes de iniciar cualquier proceso se debe tomar la decisión si la denuncia es procedente.RESPALDO DE LACGT A PEROTTIEn el primer plenario de la CGT Rafaela, realizado el lunes en la amplia sede del gremio metalúrgico de Bella Italia, hubo un explícito respaldo al senador nacional y precandidato a gobernador por Juntos, Omar Perotti, quien en la interna debe medir fuerzas con la rosarina María Eugenia Bielsa en una disputa de final abierto.Perotti habló en el marco de ese encuentro sindical al que asistió acompañado por su primer candidato a diputado provincial, Leandro Busatto, el senador provincial, Alcides Calvo y también el intendente rafaelino, Luis Castellano.Mientras tanto, aquellos que buscan cuestionar al ex intendente mostraron en todos los espacios posibles un informe del diario Infobae que decía: "En 2018, Reutemann y Perotti canjearon todos los pasajes por dinero". "Así surge de un informe sobre lo que hicieron los senadores nacionales con los boletos aéreos y terrestres que se les otorgaron el año pasado. Cada uno obtuvo alrededor de un millón de pesos extra", agregó el reporte periodístico.¿HABRA DEBATE?Hace cuatro años en Rosario se llevó a cabo un debate de precandidatos a gobernador de Santa Fe. Pero este 2019 no hay demasiadas pistas sobre si finalmente se plasmará una contienda de este tipo entre los 8 postulantes a suceder a Miguel Lifschitz. Habrá que esperar, pero si a 35 días de las PASO nadie tiene certezas será complicado organizar en poco tiempo un evento de esta magnitud.LIFSCHITZ EN RAFAELAEn plan de agitar la postulación de Lavagna en 2019, Lifschitz deslizó la posibilidad de incorporar al frente opositor a Martín Lousteau, exembajador de Mauricio Macri en los Estados Unidos. "Lo veo posible que se sume. Sin dar nombres propios hablo de que se puede sumar un sector importante del radicalismo. El partido radical, que es histórico y siempre ha sido vinculado a sectores medios y urbanos de la Argentina, están en una situación muy incómoda dentro de la alianza Cambiemos, porque es uno de los sectores más afectados por políticas económicas del Gobierno. Es muy posible que haya sectores importantes de la UCR que pueden sumarse a este proyecto. Sería muy significativo, porque le daría el color de pluralidad", subrayó el santafesino quien llegaría en algo más de una semana a Rafaela para protagonizar un acto de campaña. ¿Y Antonio Bonfatti, el candidato a gobernador del Frente Progresista? Nadie garantiza que venga a la ciudad en los próximos días.