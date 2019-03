Talleres culturales en Faber

A partir del mes de abril en Faber Libros darán inicio dos talleres culturales convocantes y participativos de dos horas semanales en cada clase. Los grupos son reducidos y los horarios flexibles.Uno de ellos esestá destinado a jóvenes y adultos, profundiza en la observación y en los niveles de análisis que propone la lectura, pensando que el arte sirve para crear conciencia. Si hacemos una lectura moderna podría decirse que el arte es todo, porque es la forma de expresarse a través de los medios que le gusta al artista, de lo que le da placer y también del talento. La creatividad no tiene límites ni fronteras. Esta propuesta nació con la intención de ofrecer, acompañar, compartir el valor, el gusto y el poder de la lectura de un texto, de un cuadro, de una escultura, de una película, de una pieza musical. Todo es importante para tender un puente entre los participantes y la lectura y los lenguajes del arte. Esto permite crear un clima especial de trabajo e interés que acerca a las personas y unifica el grupo. Estimula el ejercicio de la lectura crítica compartida y la necesidad de saber escuchar al otro.El otro tallertambién para jóvenes y adultos, es conversacional y audiovisual, pero el propósito de ese taller es capacitarse y aprender la lengua italiana, y sobre todo expresarse en forma oral y escrita, poniendo especial atención en el arte y la cultura. Las clases son muy variadas y no sólo la gramática, sino la práctica es lo que rinde tanto. Además se escucha la música más actual cantada por los intérpretes italianos, se ven películas, muestras artísticas o de lugares de Italia que conforman una clase que pasa muy rápido y con mucho aprovechamiento.Las inscripciones fueron abiertas el 20 de marzo, en horario de comercio en Faber Libros, Saavedra 52, pudiendo solicitarse mayor información en [email protected] "Las personas no deben jubilarse intelectualmente", opinaba el doctor René Favaloro, porque la estimulación intelectual, una vida social activa, la reducción del estrés, el cultivo de la sensibilidad en el goce del arte y la lectura son los caminos más eficaces para el mantenimiento cerebral. Y así agrega el doctor Facundo Manes "mantener el cerebro en forma es una buena medida de enfrentar el tiempo, que, como se sabe no para..".Ambos talleres, como es habitual, son coordinados por Nancy Marini.