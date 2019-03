Homenaje a quinceañeras de otro tiempo

Tal como fuera anunciado, la subcomisión de damas del Club Atlético Unión programó un especial agasajo con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. El organismo albiverde difundió un parte de prensa cuyo contenido reproducimos seguidamente.El martes 19 a las 19 en Bonampack´s y organizado por la Subcomisión de Damas del Club A. Unión, se llevó a cabo el homenaje a las mujeres que habían celebrado en esta institución los quince años allá por las décadas del 60/70/80, a través de los bailes programados precisamente por el club para todas las jovencitas de Sunchales y la zona.El lugar, adecuadamente decorado, se ambientó desde el ingreso con fotografías, exposición de vestidos, medallas, invitaciones, trofeos, etc., todo aportado por las participantes que tuvieron el cuidado y el cariño por conservar estos testimonios a través del tiempo como un valioso tesoro, testigo de los quince años.Las presentes fueron 65: Mabel Chinellato, Graciela Bertoldi, Irma Pirola, Marta Devar, Mirta Mondino, Silvia Foglia, María Maturana, Fabiana Bussi, Norma Coppes, Sandra Pelossi, Analía Caviglione, Norma Gribaudo, Beatriz Czech, Marisel Morlacchi, María E. Alasia, Beatriz Rotanio, Adriana Molinari, Marta Delbino, Analía Moreyra, Gabriela Maldonado, Jorgelina Mazzuco, Marta Benítez, Gladys Quiroga, Gloria Ruben, Liliana Pronotti, Elena Leguizamón, Alicia Rambaudi, María Galli, Olga Cescutt, Clarita Cuetto, Haideé Pelossi, Laura Gómez, Viviana Bussi, Silvana Geninatti, Milena Gilli, Delfi Rambaudi, María C. Parola, Mónica Córdoba, Patricia Barale, Carmen Faino, Mirta Brandan, Norma Forni, María Rosso, Graciela Foglia, Ana M. Massaccesi, Elsa Massaccesi, Noemí Allochis, Roxana Bertolini, Gabriela Castelari, Estela Foschia, Elenor Cipolatti, Mirta Ruatta, Susana Gómez, Eliana Ristorto, Nancy Clausen, Sandra Osella, Inés Osella, Inés Díaz, Norma Bauducco, Marcela Genero, Marisa Destéfani, Norma Herrera, Marta Ghietto, Marta Riboldi. Algunas más acompañaron el festejo, pero no se inscribieron.Con la conducción de Ariel Balderrama y Viviana Ferratto de Detarsio, el agasajo se abrió con la presentación de las inscriptas acompañadas por Daniel Pedrini -acompañante también en la época de los 80-, para conducirlas a sus lugares con el obsequio de sendas flores. A continuación comenzaron los recuerdos mediante la proyección de fotografías de aquella época.El maestro Julio Solari junto a su esposa Analía Fernández abrieron el espectáculo bailando un vals y siguieron con un tango y una milonga. Acto seguido Solari invitó a alguna de las damas para acompañarlo en el Vals de los Quince Años y fueron muchas las que participaron, además de bailar también entre amigas. Continuó Dino Benítez con dos de sus músicos para evocar los temas de aquellas décadas y reinó el entusiasmo por el baile en la pista que recibió a la mayoría de las damas presentes.Una poesía dedicada a todas estas quinceañeras de otro tiempo unió la literatura al agasajo. Varias de las mujeres expresaron palabras de agradecimiento, así como recuerdos y anécdotas a través del micrófono. Todas recibieron presentes y recordatorios de manos de la Subcomisión organizadora.Daniel Detarsio expresó sobre el proyecto del club para la reedición de este festejo allá por septiembre, convocando así a mayor número de participantes donde podrán revivir momentos de alegría y emociones. El Presidente del Club y miembros de la Fundación “Unión por el bien de todos” entregaron obsequios y reconocimientos a conductores, músicos y bailarines por su participación. Finalmente fueron agasajadas desde el Resto Bar Unión para degustar en compañía y prolongar el encuentro.