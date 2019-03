Atlético busca el pasaje a los cuartos de final

Se disputarán esta noche los partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga Provincial de Básquetbol. Atlético de Rafaela intentará obtener la clasificación a la siguiente ronda cuando visite a Peñarol de Elortondo a partir de las 21.30, con el arbitraje de Raúl Gasca y Cristian Steffanini.

La Crema gana 1 a 0 la serie, motivo por el cual en caso de un hipotético traspié tendrá la chance de definir en casa dentro de una semana. No obstante, la intención pasa por barrer el enfrentamiento aunque sabido es que en este tipo de instancias no es fácil ganar de visitante.

El elenco dirigido por Marcelo Miretti en su última salida se impuso en Esperanza ante Almagro, por la fase regular.



TODOS LOS PARTIDOS

Viernes a las 21.30: Almagro de Esperanza (0) vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez (1), Marcelo Varela y Fernando Sayago; Peñarol de Elortondo (0) vs. Atlético de Rafaela (1), Raúl Gasca y Cristian Steffanini; Brown de San Vicente (1) vs. Atlético Sastre (0), Cristian Alfaro y Rubén Abelardo; Racing de San Cristóbal (1) vs. Temperley de Rosario (0), Juan Fernández y Alejandro Araujo; Trebolense (0) vs. Argentino de Firmat (1), Daniel Olivera y Marcelo Pérez; Unión de San Guillermo (0) vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe (1), Emanuel Dal Colle y Hernán Pérez; Platense de Reconquista (0) vs. Sportsmen Unidos de Rosario (1), Fabio Alaniz y Danilo Molina; domingo a las 20.30 Sportsman de Villa Cañás (0) vs. Alma Juniors de Esperanza (1), Leandro Mozzoni y Gerardo Capdevila.