Los rivales para la Copa Santa Fe

Este viernes al mediodía, en la Casa de Gobierno de Santa Fe, se realizará la presentación de la Copa Santa Fe 2019, cuarta edición masculina y primera edición femenina. Estarán presentes representantes de la Federación Santafesina de Fútbol, la organizadora, funcionarios provinciales y dirigentes de Ligas y clubes.No obstante, ayer se conoció el cuadro del torneo a través del sitio Sin Mordaza y habrá algunos cambios respecto a la entrada a la competencia de los equipos de la Liga Rafaelina. En esta edición 9 de Julio y Libertad, por ejemplo, entrarán en la segunda ronda, y Ben Hur lo hará en la tercera. Como es habitual, Peñarol y Dep. Tacural (que no juegan torneos del Consejo Federal) estarán en la primera fase, mientras que Unión de Sunchales (actual campeón) y Atlético de Rafaela lo harán en octavos de final.LOS DETALLESDep. Tacural y Peñarol jugarán en partidos de ida y vuelta, esperando que hoy se conozcan las fechas oficiales. El ganador en la segunda ronda enfrentará a Libertad de Sunchales, y el vencedor de ese duelo tendrá como rival a Ben Hur en la tercera fase.9 de Julio entrará en la segunda fase con el ganador de Central Olímpico de Ceres - Ferro Dho de San Cristóbal. Quien pase la segunda instancia se podría enfrentar en tercera fase con Atlético San Jorge, en caso que salga airoso de los enfrentamientos ante el ganador de La Emilia de San Jorge - Atlético Sastre.Si el León pasara estas fases, se cruzaría en octavos de final con Unión de Santa Fe.En cuanto a Atlético de Rafaela, debutará en octavos con el ganador de Ben Hur vs. Libertad o Tacural - Peñarol.Respecto a Unión de Sunchales, no tendrá como primer rival a equipos de la Liga Rafaelina. Serán los que surjan de duelos del norte provincial, aunque Cosmos de Santa Fe también viene por ese parte del cuadro.Cabe recordar que también ingresan en octavos Colón de Santa Fe, Newell's Old Boys y Rosario Central. Como Ben Hur, en 16avos de final, entran en participación Rivadavia de Venado Tuerto, Argentino de Rosario, Sp. Las Parejas, Puerto San Martín y Central Córdoba de Rosario.