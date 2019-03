Hockey: buen inicio en el Regional

Buena jornada inicial para CRAR en el Regional C NEA que se desarrolla en Resistencia, Chaco. El equipo dirigido por Fabián Montesano igualó ayer el primer partido y ganó el segundo, para quedar bien parado de cara a la definición de la Zona A este viernes donde buscará el pasaje a semifinales.Por la mañana, con gol de Alina Costamagna, el equipo Verde igualó 1 a 1 con Rowing de Paraná en la cancha de CUNE. A la tarde, en Regatas Resistencia, las rafaelinas se impusieron ante el local por 4 a 2. Los goles fueron conseguidos por Alina Costamagna (corner corto), Victoria Bernardi, Abril Beltramino y Milagros Alí (de corner corto).En los otros partidos de la Zona, Regatas le ganó a la mañana a Newell’s Old Boys 3 a 1, mientras que a la tarde el equipo rosarino se impuso a Rowing por 2 a 1. De tal modo, CRAR suma 4 puntos; Regatas y Newell’s 3; Rowing 1.Este viernes jugarán cerrando la primera fase: 10.30 Rowing vs. Regatas y Newell’s vs. CRAR.VICTORIA DE LAS LEONASArgentina logró una ajustada victoria sobre China por 1 a 0 en el estadio Wujin de Changzhou, en una nueva presentación de las Leonas en la FIH Pro League. Con ausencias importantes (Merino viajó a Holanda y Rebecchi había regresado a Buenos Aires), el seleccionado logró su tercer triunfo consecutivo en el torneo y dio un paso muy importante para meterse en las semifinales.Tras las victorias conseguidas ante Nueva Zelanda y Australia, ahora el rival fue el décimo equipo del mundo que prolongó su mal momento.El gol se produjo a los 10 minutos del primer cuarto cuando Von der Heyde metió un pase cruzado a la derecha para Costa, la pelota le llegó a Agustina Habif y el centro de la ahora carrilera fue tocado por Trinchinetti antes que Agustina Albertarrio, con suspenso, lo tradujera en el festejo de las chicas.Argentina formó con Belen Succi, Victoria Zuloaga, Silvina D'Elía, Lucina von der Heyde, Sofía Toccalino; Agustina Habif, Victoria Sauze, Florencia Habif; Rosario Luchetti, Julieta Jankunas y Micaela Retegui. Luego ingresaron Di Santo, Trinchinetti, Granatto, Albertarrio y Costa. El próximo compromiso de las Leonas será el 31 de marzo en Rosario ante China.