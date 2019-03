Madrid prepara las reverencias

No haber ganado ningún título importante en la era Messi, es darle vida al viejo adagio “en casa de herrero….”; sin embargo sus ausencias han dolido mucho más en el alma que en lo deportivo.

La Selección Argentina que se ufana de su rica historia, abre paréntesis en estos años y no ha logrado darse respuestas sobre, los motivos de tales frustraciones, de la mano del mejor jugador del fútbol contemporáneo.

Este fenómeno, una mezcla rara de tipo común y humanoide de play station, volverá en la noche de Madrid a tomar todos los riesgos e intentar una vez más, torcer ese destino que por el momento, parece implacable y no dispuesto a ceder ante sus anhelos.

Vuelve Lionel con una mochila que ya no compartirá con ningún otro compañero de andanzas. Esa generación dorada sin coronas, se fue desgranando entre los criterios de los últimos entrenadores, ciertos caprichos no debidamente fundados y las fatalidades sistemáticas de compinches como el flaco Di María, que no logra asimilar el peso de la albiceleste, de otra manera que no sea con lesiones que se encadenan con cruel designio.

Nunca sabremos que pasa en su interior, no hay scanner posible que nos revele las mutaciones que su rostro difunde en cada himno o en cada intento vano en un campo de juego; nadie podrá llegar explicar con recursos conocidos, porque sus trucos no tienen el infalible resultado que en Barcelona y su influencia, el mismo oportunismo, que consiga sacar de la galera, al menos un halago que nos haga felices después de más de un cuarto de siglo.

Todo ese lastre está en la espalda de un futbolista del que todos esperamos que esas hazañas frecuentes e inagotables, se reúnan en el umbral de las expectativas criollas y salden la deuda que le impide, tenerlo absolutamente todo en su vida deportiva.

Todavía perdura en este cronista, esa imagen de un hombre vacío con una mirada en lontananza en medio del estadio en Kazán, donde acabada de escribirse una de las páginas tristes en las historia de los mundiales para los albicelestes; no obstante, ese golpe no parece haber sido suficiente y aquí lo tenemos reincidiendo y revelándose contra todo, por ejemplo, a nuestra propia decidía que se ha convertido en el rival mas temido.

En una país atravesado por los antagonismos y especialista en generarlos donde no es necesario, el tema Messi, también se debate y aunque en minoría, se argumenta como innecesaria su presencia, también están los otros, aquellos que lo echan de menos y lo quieren siempre en nuestra vereda, augurándole lo mejor y sospechando que a pesar de sus 31 años, lo espera un guiño cómplice. Hoy juega Messi y en Madrid, también preparan las reverencias.



LOS OTROS DIEZ DE SCALONI

La convocatoria del entrenador Nacional, no estuvo exenta de polémicas; es indudable que Scaloni es un hombre de convicciones y también de un atrevimiento poco común en sus antecesores. Tiene claro que el recambio está en marcha inexorablemente y ejerce ese mandato que recibió de Claudio Tapia con firmeza. El llamado a Lisandro Martínez y Domingo Blanco, dos de las figuras de Defensa y Justicia, gran revelación de la Superliga, es una muestra que sus observaciones, no se focalizan solo en los equipos grandes de nuestro medio y que estas oportunidades, deberían ser un alto estímulo para el resto de los jugadores que militan en clubes con menos visibilidad mediática.

Otro párrafo en ese sentido lo requiere, la convocatoria del arquero Juan Musso , que después de jugar la temporada anterior para Racing, fue transferido al Udinese donde se destaca con frecuencia; otras decisiones de Scaloni en una tarea mas empìrica, pasan por la citación Gonzalo Montiel y Matías Suarez, valores de peso en el actual esquema de Marcelo Gallardo en River y de Ivan Marcone, repatriado por Gustavo Alfaro y puntal Xeneize en lo que va del presente torneo doméstico y finalmente debe señalarse como una acto de estricta justicia la integración de otro valor joven como Matías Zaracho, gran figura de La Academia en este camino rumbo al Campeonato.

Recuperar a Darío Benedetto, no ha sido una sorpresa, ya analizamos desde este espacio, lo inminente de la misma, luego de la recuperación física y futbolística, de una pieza esencial en el diagrama de Boca, que ha comenzado el año con un pulso ganador como pocas veces en su historia.

Según los datos que se han desprendido del último entrenamiento el equipo titular para hoy, conservará nombres que Scaloni siente como parte de una nueva base. Armani en el arco, desplazando a Chiquito Romero y Foyth como columna de una defensa con 5 miembros (Nico Otamendi fue desafectado por una lesión); Lo Celso con Paredes ocuparan el centro del esquema, una pareja que llego para quedarse y después, los otros Martínez (habrá 3 entre los titulares), el Pity y Lautaro para acompañar a Messi.

El martes cerrara esta serie de amistosos frente a Marruecos, pero allí, no estará el genio del Barcelona, preservado para la Copa América, de manera que este ensayo ante la Vinotinto, será el único en el que veremos si hay empatía para explotar todos esos recursos individuales y convertirlos en un colectivo potente y ganador. Pese a las dudas que el ciclo todavía proyecta, siempre valdrá la pena ver a la celeste y blanca de la mano de su figura más emblemática.