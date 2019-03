"Tenemos que acercar control social ciudadano a las fuerzas de seguridad"

Sebastián Cáceres volvió a visitar la ciudad. Estuvo en la zona, por Sunchales, por Susana, recorriendo y hablando con vecinos. Encabeza una lista de precandidatos a diputados provinciales que bajo el nombre ‘Pensando en vos’ competirá en la primaria dentro del espacio Igualdad y Participación para intentar llegar a la Legislatura en el período 2019-2023.

Acompañado por el abogado Carlos Zimerman, que se presentará como candidato a la Intendencia de nuestra ciudad por "Recuperemos Rafaela", Sebastián charló de varios temas que le preocupan, en esta recta final de cara a las elecciones: "la Argentina viene en un tobogán. Cada semana que pasa uno tiene la esperanza de encontrarse con un escenario mejor, político, económico, social, y la realidad es que va pasando el tiempo y los argentinos vamos perdiendo la esperanza. El gran desafío es volver a traer una bocanada de aire fresco, una cuota de esperanza que nos permita creer a nosotros mismos", dijo en la Redacción de LA OPINION.

Cáceres dijo que hace tiempo que están recorriendo la provincia y que no paran de visualizar situaciones complejas y que están detrás de las herramientas para poder lograrlo: "somos ciudadanos comprometidos, pero entendemos que con voluntarismo no alcanza y las herramienta del Estado en democracia se distribuyen cada 4 años en las elecciones. Y es la gente la que decide", destacó.

El candidato expresó que "quienes me conocen la primera reacción que tienen es la alegría, la empatía y de alguna manera sentirse representado y acompañado con este esfuerzo y desafío que nosotros vamos asumiendo", relató, mencionando que en contrapartida "quienes no te conocen se topan con el descrédito que tiene la política y los políticos. Es muy difícil sortear ese primer obstáculo", mencionó Cáceres.

En tanto, nombró como problemática principal el tema de la inseguridad y manifestó estar asesorado por gente especializada para presentar proyectos de reforma de la ley orgánica de la policía, de la ley del personal policial y de la ley que regula el servicio penitenciario de la provincia. "La política está mal, la fuerza de seguridad está mal, el sistema político lo mismo... Y si queremos arreglar estos problemas profundos tenemos que patear el tablero político. Queremos empoderar al ciudadano, tiene que ver con trasformarla y transparentar la fuerza de seguridad para poder presentar un proyecto de Ley, de reforma de la ley orgánica a la policía y de toda la normativa que regula el Servicio Penitenciario y traer claridad. Tenemos que acercar control social ciudadano a las fuerzas de seguridad, proponiendo que los Comisarios de cada Unidad Regional sean elegidos por el voto directo de los ciudadanos", destacó.

A su turno, el candidato local, expresó que "estamos notando que la gente está muy entusiasmada con nuestra propuesta. Cuando Sebastián dice 'patear el tablero', la gente me dice que somos los únicos que estamos capacitados para eso. No tenemos compromisos políticos. Cuando digo que vamos a tener un aluvión de votos, lo digo por lo que nos manifiesta la gente. Y la gente está muy entusiasmada con nosotros...", finalizó.