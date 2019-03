Arbitros del Top 10

La Unión Rosarina de Rugby dio a conocer la programación de la tercera fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral, a jugarse este sábado desde las 16.CRAR visitará a Santa Fe Rugby con el arbitraje de Agustín Monje. En Reserva a las 14.15 dirigirá Juan Sylvestre y en pre-reserva, a las 12.45, Mariano Fernandez.Los demás partidos serán: CRAI vs. Jockey, Damián Schneider; Old Resian vs. GER, Emilio Traverso; Estudiantes de Paraná vs. Duendes, Juan P. Spirandelli; y Universitario de Rosario vs. Rowing, Leónidas Diez.RENOVO DE LA FUENTEJerónimo De la Fuente, capitán de Jaguares, extendió su contrato por un año con la UAR y continuará vistiendo la camiseta en el Super Rugby. El centro rosarino, actualmente líder del plantel que dirige Gonzalo Quesada, renovó su vínculo hasta 2020 con la Unión Argentina de Rugby.Jerónimo de la Fuente se suma a la lista de jugadores que extendieron su contrato con Creevy, Cubelli y Petti como destacados.