Ratifican que hay una red de espionaje paraestatal

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla se presentó ayer en la Comisión Bicameral de control de las actividades de Inteligencia, donde ratificó que existe un sistema de espionaje paraestatal y aportó nuevos elementos, aunque oficialismo y oposición difieren respecto de su relevancia.El magistrado que lleva la causa sobre el presunto espionaje a políticos y periodistas y extorsión por parte del falso abogado Marcelo D´Alessio expuso durante tres horas ante la comisión que encabeza el senador de Cambiemos Juan Carlos Marino, cuyas reuniones son reservadas.Al término del encuentro, Marino indicó que Ramos Padilla aportó "nuevos elementos" respecto de lo que había dicho en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados pero que "no es tan sustancioso" lo que agregó, al tiempo remarcó que "dice que son organizaciones que están por afuera" del Estado."Se comprometió a ir aportando a la comisión los nuevos elementos que vayan surgiendo. Nosotros nos comprometimos a ayudar dentro de nuestra competencia", señaló el senador pampeano a la prensa parlamentaria.Marino -quien aclaró que no podía revelar demasiados detalles debido al carácter reservado de las reuniones de la bicameral- también indicó que "dentro de la información que envió a la comisión, muchas son fotocopias de fotocopias y eran casi ilegibles".Además, al hacer referencia a la denuncia de un empresario que dijo haber sido extorsionado por D Alessio en supuesta representación del fiscal federal Carlos Stornelli, afirmó: "Nosotros somos respetuosos de la Justicia y con todos, tanto con Ramos Padilla como con Stornelli".Por otra parte, el senador anticipó que la comisión citará para los próximos días al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y su número dos, Silvia Majdalani, para determinar si hay o no conexiones entre el aparato denunciado por el juez y el organismo oficial.A diferencia de Marino, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau sostuvo que la reunión fue "muy útil" y que el magistrado "confirmó la existencia de una red de espionaje" y "ratificó y agregó datos más precisos y concretos".En tanto, el diputado de Cambiemos Daniel Lipovetzky indicó que en la exposición del juez "no aparecen organismos públicos de inteligencia" sino que "se trata de una organización paraestatal".INDAGATORIA ALFISCAL STORNELLIPor otra parte, Ramos Padilla citó por tercera vez a indagatoria para este viernes al fiscal Stornelli, que pidió una postergación, en el marco de la investigación por supuesta extorsión y asociación ilícita que tiene detenido al abogado Marcelo D´Alessio.La citación es para hoy a las 11.00 de la mañana "bajo apercibimiento de ley", tal cual explicitó el magistrado, luego de que Stornelli faltara a los dos llamados anteriores, el último el pasado miércoles. Tras conocerse la nueva convocatoria, el abogado del fiscal, Roberto Ribas, solicitó la postergación y argumentó que su cliente no puede asistir al llamado en Dolores porque tiene otra audiencia, según publicó Infobae.Stornelli está acusado por tres hechos de presunta extorsión, uno de los cuales es la denuncia del empresario Pedro Echebest, quien afirmó que D´Alessio le reclamó 300 mil dólares a cambio de no involucrarlo en la causa de los cuadernos de las coimas en la obra pública. En caso de no concurrir a la indagatoria sin aviso, el juez podía declarar a Stornelli en rebeldía, aunque al tener fueros como fiscal no puede disponer que sea llevado por la fuerza pública a declarar.En la causa ya están detenidos el abogado D´Alessio, y los ex comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal De Gastaldi.Stornelli había sido llamado a declarar el 7 y el 20 de marzo pasados, y en ambos casos presentó escritos para reclamar la recusación de Ramos Padilla, al considerar que no es competente en el caso.