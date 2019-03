Cristina habló sobre la salud de su hija

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Horas antes de regresar a la Argentina, la ex presidenta Cristina Kirchner mostró ayer un resumen del historial clínico de su hija Florencia, que según el informe médico sufre un "trastorno de estrés postraumático".Luego del video que publicó la semana pasada en el que habló de una "persecución judicial" en contra de su familia, la actual senadora de Unidad Ciudadana dio más precisiones sobre la enfermedad que padece la joven de 28 años y aseguró que "fue ella" quien le pidió que hiciera pública la situación."Piensa que de este modo terminará el circo de violencia sobre ella y su estado de salud... No sé... La verdad es que me hubiera gustado no tener que hacerlo, pero es tanto el odio y la violencia que ejercen contra su persona, que tal vez tenga razón", explicó.La ex mandataria nacional utilizó nuevamente su cuenta de Twitter para comunicarse y, en esta ocasión, lo hizo para mostrar el parte médico elaborado por el centro de La Habana donde su hija "continúa con sus análisis y su tratamiento ambulatorio".El informe detalla que Florencia sufre también de "síndrome purpúrico", "bajo peso corporal" y "linfedema ligero de miembros inferiores", entre otras cosas.Además, detalló que el viernes próximo presentará en Tribunales ese mismo documento: "En realidad, sabiendo cómo funciona el tándem partido judicial-medios de comunicación, ni bien se presente el certificado en mesa de entradas, sólo es una cuestión de tiempo su filtración a los medios y su difusión masiva", cuestionó.