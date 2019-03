En Atlético, confianza renovada

Si bien ayer no entrenó Quiroga y Rodríguez salió con un golpe, ambos estarán mañana para el juego ante Temperley. La “Crema” va por una nueva alegría que lo mantenga con posibilidades de reducido.

La visita de Atlético de Rafaela a Temperley está a la vuelta de la esquina y es por eso que Juan Manuel Llop no quiere ninguna sorpresa. Este cotejo, por la 21° fecha de la B Nacional, es trascendental para ambos equipos, los dos pelean por meterse dentro de los ocho que irán al reducido y están a las puertas de hacerlo.Es por esto que en el entrenamiento formal de fútbol que llevó a cabo la “Crema” en la mañana de ayer no estuvo Matías Quiroga, con una carga muscular, y Sergio Rodríguez solo formó parte del equipo en el primer tiempo; luego, por un golpe, fue reemplazado para resguardarlo.Sin Tomás Baroni (rotura de ligamentos cruzados) Llop se ve obligado a realizar una modificación en el 11 inicial y en su lugar ingresará Gianfranco Ferrero. El resto serán los mismos que comenzaron el partido ante Instituto. Es decir que Atlético irá ante el “Gasolero” con Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Nicolás Zalazar, Rodríguez y Ferrero; Enzo Copetti, Emiliano Romero, Lautaro Navas y Marco Rodríguez; Matías Quiroga y Mauro Albertengo.El plantel albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy y luego del entrenamiento quedarán confirmado los 18 que viajarán pasado el medio día con rumbo a Capital Federal al aguardo del juego de mañana a las 19.00 hs. en cancha del “Gasolero”.Gianfranco Ferrero ingresó en el pasado partido ante Instituto para reemplazar al lesionado Tomás Baroni y cumplió con una buena actuación. Volverá a la titularidad y sobre esto, el defensor señaló: “Me tocó volver de una manera inesperada, por la desgracia del Bocha (Baroni), contento por la vuelta y porque el equipo estuvo bien, respondimos bien y nos pudimos quedar con los tres puntos que tanto necesitábamos en casa”.En relación a las cinco fechas que le restan al torneo, y la importancia de sumar para poder meterse en puestos de clasificación al octogonal, Ferrero apuntó: “Hoy en día seguimos afuera del reducido, quedan cinco fechas y dependemos de nosotros, tenemos que jugar con los equipos que están ahí arriba y sacando buenos resultados vamos a terminar bien posicionados y vamos a jugar el reducido, tenemos que enfocarnos en terminar bien y ganar la mayor cantidad de partidos posibles de estos que le quedan al torneo”.Superada la eliminación en Copa Argentina y la derrota en Tandil, el cordobés se refirió al estado de ánimo del plantel: “Cualquier jugador y equipo pasa por estos momentos, no pudimos conseguir los resultados que queríamos y se nos empezó a hacer algo psicológico a cada uno y al plantel, cuando estás en la mala es difícil para revertirlo, se hace todo mucho más difícil pero en este partido ante Instituto pudimos revertir eso, hay que seguir trabajando y esforzándose que es la manera de salir, afrontando la realidad. Tenemos un grupo excelente, estamos todos enfocados en tratar de ganar la mayor cantidad de partidos que nos quedan, tratar de entrar al reducido y poder pelear por el ascenso. Una vez que entres ahí ya son partidos definitivos, son finales y es para cualquiera, nuestro objetivo es entrar al reducido y luego dejar todo por el ascenso”.