En Japón se necesitan 60.000 horas para el nivel más alto como artesano

En Occidente, a menudo se considera que se requieren 10.000 horas de estudio para que una persona promedio se convierta en un experto en su materia. Pero en Japón, no se puede ser considerado un maestro del oficio hasta que se hayan pasado 60.000 horas refinando las habilidades. Eso equivale a trabajar 8 horas al día, 250 días al año, durante 30 años.

Un documental que la marca de vehículos de lujo japonesa Lexus revela el mundo de los Takumi, el mayor nivel al que puede llegar un artesano en ese país. Este retrato impactante de los personajes, realizado por el Director de Chef's Table, Clay Jeter, se lanzó a nivel mundial el 19 de marzo de 2019.



TAKUMI

Takumi sigue a cuatro artesanos japoneses que dedican sus vidas a la artesanía: un chef con 2 estrellas Michelin, un artista tradicional de corte de papel, un maestro artesano automotriz y un carpintero que trabaja para una de las empresas constructoras más antiguas del mundo.

El documental, que se estrenó en el festival de cine DOC NYC en Nueva York, es el único en el que el medio también es el mensaje. Habrá una versión con una duración de 54 minutos y otra versión completa (disponible en www.takumi-craft.com) que incluye escenas de las habilidades esenciales de cada oficio que los artesanos repiten una y otra vez para resaltar las horas, días y años de práctica involucrados, lo que permitirá observar el nivel de dedicación y compromiso necesario para alcanzar un dominio total de las tareas.

Narrado por el ex director del Museo Británico Neil Macgregor e incluyendo entrevistas de expertos mundiales en artesanía e inteligencia artificial, el documental se pregunta cómo honraremos y preservaremos el trabajo humano ya que, al mismo tiempo, diseñamos máquinas para actuar de manera más precisa y rápida que el hombre.

"Esta época en la que vivimos, en la que hay un déficit de atención, todos sentimos que no tenemos suficiente tiempo", dice Nora Atkinson, curadora de artesanía del Smithsonian American Art Museum. "Entonces, las miles de horas que realmente se necesitan para convertirse en un artesano experto es algo que experimentará una esfera más pequeña de artistas".



2050 Y LOS ROBOTS

Para el 2050, se estima que las máquinas serán capaces de superar el rendimiento humano en prácticamente todos los campos.

"Estamos en medio de un progreso exponencial", dice Martin Ford, el autor de 'Aumento de los robots: tecnología y la amenaza de un futuro sin trabajo'. Añade que esta tasa de transformación no se ha visto antes. "En los próximos 10 años, vamos a ver 10.000 años de progreso".

¿Desaparecerá el arte humano a medida que la inteligencia artificial sobrepase nuestros límites? ¿O esta piedra angular de nuestra cultura sobrevivirá y se volverá más valiosa que nunca? Este documental analiza cómo tomar el largo camino hacia la excelencia en un mundo que lucha constantemente por los atajos.

"La esencia de Takumi es obtener una comprensión sublime de los matices de un arte en particular", dijo Nahoko Kojima, la artista de corte de papel que aparece en el documental. “Estar enfocado y pasar incontables horas en una cosa, y continuar. Se requiere que uno vacíe la mente".



LEXUS

"El concepto de Takumi ha estado física y filosóficamente en el núcleo de la marca Lexus desde que comenzó hace 30 años", dijo Spiros Fotinos, Director de Marca Global de Lexus International.

“Nuestros maestros Takumi tienen más de 60.000 horas (más de 30 años de experiencia) en el desarrollo de su oficio. Para celebrar el aniversario de la marca, quisimos captar la esencia de Takumi en la película".

El documental, creado por The&Partnership London, estará disponible en Amazon Prime Video, Amazon Instant, Google Play e iTunes.



KATSUAKI

SUGANUMA

El documental también nos presenta a uno de los Takumi en Lexus, Katsuaki Suganuma, quien ha trabajado en la compañía durante 32 años.

Katsuaki, quien es un Takumi a cargo de la línea de inspección final en Lexus, ha visto grandes cambios en términos de tecnología, con la introducción de inteligencia artificial y robots. Pero él mismo es una prueba de que los humanos aún desempeñan un papel vital en la fabricación de automóviles.

El documental nos lleva al detrás de escena de la planta de 4 millones de metros cuadrados en Tahara, Aichi, Japón, que se considera una de las fábricas de mayor tecnología del mundo. Katsuaki es uno de los pocos individuos dedicados con un cuarto de siglo de práctica requerido para convertirse en un maestro artesano Takumi.

"A los Takumi de Lexus se los ve y se ven a sí mismos como los guardianes de la marca en cada etapa de producción. Este enfoque de la artesanía es una filosofía que se desarrolla en todo el negocio, y que los Takumi son responsables de transmitir a las nuevas generaciones. Cada Takumi capacitará a jóvenes para asegurar que su experiencia, su tradición y el espíritu Takumi se desarrollen en los nuevos talentos. Es por esto que sabemos que nada está hecho como un Lexus", dijeron los desarrolladores.