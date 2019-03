Emoción durante el acto inaugural de la Escuela Secundaria Nº 709

Momentos de gran emotividad se vivieron en la tarde de la víspera cuando en una sencilla ceremonia se dejó oficialmente inaugurada la Escuela Secundaria Orientada Nº 709, creada por Decreto 4255 de 2018.Aportaron una cuota sumamente especial los integrantes del Coro Municipal de Niños, el coro de señas de la Escuela Nº 1213 y el taller de música de la Escuela Nº 1212, es decir una simbiosis de las expresiones artísticas de escuelas locales dándole la bienvenida al nuevo establecimiento educativo.Todo fue iniciado con la entonación del Himno Nacional argentino y la Marcha a Sunchales -expresión que nos representa y que lamentablemente la mayoría de los asistentes desconocían su letra-.Acompañaron a la titular de la cartera educativa, Claudia Balagué, el intendente local, Gonzalo Toselli, el diputado Omar Martínez, el director de Regiones, Municipios y Comunas, Pablo Pinotti, la delegada de la Región III de Educación, Carolina Pelegry, la directora organizadora del nuevo establecimiento, Silvia Caballero, la presidente del Concejo Municipal, Andrea Ochat.La docente que tiene la responsabilidad de organizar el nuevo establecimiento, puso de relieve la honda emoción que la embargaba.Destacó la importancia del hecho que los congregó ayer "porque es el lugar donde se crean los vínculos sociales, el lugar donde se aprenden los valores, después del hogar, y no mucho menor, donde se escolariza a la población, esto se logra gracias a la construcción diaria de lazos entre todos los actores: gobiernos, directivos, padres, alumnos y otros".Resaltó que "la única manera de lograrlo es entre todos"."Para tener un país con oportunidades, de terreno fértil para concretar los sueños hay que devolver a la escuela la importancia que merece", destacó.Finalmente agradeció que la hayan considerado para esta labor y se manifestó ansiosa por estar a la altura del requerimiento.El Intendente enfatizó que "estamos viviendo un momento histórico para la ciudad de Sunchales, es el nacimiento ni más ni menos de una institución educativa, con todo lo que esto implica para una ciudad que nació hace casi 133 años, que a poquito de nacer tenía su primera escuela primaria".Recordó que Sunchales es "una ciudad cimentada en valores importantísimos para su desarrollo como lo son la solidaridad, la cooperación, la innovación, el trabajo".Hizo un repaso de los hitos trascendentes en la vida de la ciudad, como la primera mutual, de la Sociedad Italiana (1891), resaltó la creación de la primera cosechadora automotriz del mundo, creada en el mismo sitio donde funciona el establecimiento educativo, en el año 1929, también en ese año la primera cooperativa de tamberos de la ciudad.Siguió haciendo su repaso por la creación de los distintos establecimientos educativos y también hizo una alusión del programa de Desarrollo, enfatizando el trabajo en equipo, en red, con ética colectiva, destacando los ejes de trabajo, especialmente el de ciudad inclusiva y destacó especialmente el trabajo de los equipos de Vuelvo a Estudiar.Durante su exposición la titular de la cartera educativa señaló "me enorgullece lo que acaban de contar, el trabajo minucioso de los equipos de Vuelvo a Estudiar, buscando cada uno de esos chicos que necesitamos que estén en la escuela".Destacó la actuación del coro de niños y resaltó que "es hermoso escuchar que los niños se comprometen en un acto de estas características".Enfatizó más adelante que "esta escuela Nº 709 que ya fue creada por decreto, es la Escuela número 255, es la secundaria número 255 que creamos en estos casi doce años de gobierno del Frente Progresista , 255 escuelas secundarias, imaginen los miles de chicos que antes no tenían oportunidades de tener un título secundario y hoy lo tienen en la provincia de Santa Fe, cerca, en su ciudad, en su barrio, hay hoy también una escuela secundaria para la ruralidad y todos esos lugares conforman el inmenso sistema educativo que tenemos, con casi 5.000 instituciones de todos los niveles y modalidades, números que siempre trato de decir en cada acto porque realmente son números enormes".Enfatizó "es realmente un orgullo para nosotros tener un sistema de esta dimensión, un sistema que se expande y que se agranda todos los años porque logramos que muchos más chicos estén en las escuelas. También en el nivel superior, que no es obligatorio, sin embargo hemos adoptado la decisión con nuestro Gobernador de darle impulso a este nivel, para que los chicos puedan hacer tecnicaturas, profesorados, que puedan tener realmente una inserción en cada región de la Provincia, hemos creado 201 carreras de educación superior".Más adelante se procedió a hacer entregas de Banderas de la Nación, la Provincia y Sunchales, fueron descubiertas las placas alusivas colocadas en el frente del edificio, y la Fundación Atilra obsequió una placa más.Las autoridades, recorrieron luego el establecimiento, y con ello se dio por finalizada la ceremonia.