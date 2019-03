Liga: Acá está el campeón

Anoche, en el inicio de la segunda fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, el gran campeón Absoluto del 2018 goleó 4-0 a Ben Hur. El Deportivo Tacural se impuso ante un ‘Lobo’ con varios juveniles y gracias a los goles de Mandrile (PT 44m, ST 1m y 31m) y Galván (ST 20m). En Reserva, fue empate 1 a 1.En Sunchales, el Deportivo Libertad le terminó ganando a Ferrocarril del Estado un partidazo. El elenco de nuestra ciudad abrió el marcador por intermedio de Fernando Romero, de penal, a los 11m PT, a los 15 lo igualó Enzo Fernández y en 40, también del PT, Rubén Rojas volvió a poner arriba en el marcador al elenco de barrio Los Nogales. En el complemento, Fernando Gamarra volvió a igualar el cotejo, en 16m, y Juan Alberinazzi (ST 25m) le terminó dando la victoria a los “Tigres”. En Reserva Libertad se impuso ante Ferro por 2 a 0.15.30 hs. (Reservas 14 hs.): 9 de Julio vs. Atlético de Rafaela, 16.00 hs. (Reservas 14.30hs): Peñarol vs. Unión, Argentino Quilmes vs Brown de San Vicente, Florida de Clucellas vs Sportivo Norte, Talleres de María Juana vs. Deportivo Ramona.Tacural 4, puntos; Unión 3; Atlético 3; Ben Hur 3; Ferro 3; Libertad 3; Florida 1; Brown 1; Sportivo 1; Talleres 1; Ramona 1; Peñarol 0; Quilmes 0; 9 de Julio 0.