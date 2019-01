Se presentaron 67 ofertas para los 9 terrenos municipales

Ayer, en el Salón Verde del edificio municipal, se llevó a cabo el acto de apertura de propuestas para adquirir los inmuebles propiedad del municipio correspondientes a los catastros 34.669, 34.670, 34.671, 34.672, 32.852, 35.671, 34.191, 34.229 y 34.230. Estos terrenos se encuentran en los barrios Villa Aero Club (6 predios), 1 en el Pizzurno y dos en el loteo que se desarrolla donde antes estaba el Hipódromo.

Esta presentación de ofertas se autorizó por Ordenanza N° 4.971 sancionada por el Concejo Municipal a mediados del año pasado. Es importante aclarar que para el dictado de la norma se tuvo en cuenta la existencia de terrenos propiedad del Estado local que no revisten utilidad pública por razones de ubicación, dimensiones o proximidades a otros espacios verdes, por lo que no pueden tener otro destino.

Se presentó un total de 67 ofertas -habiéndose retirado una sobre el final-, pertenecientes a 15 personas, entre físicas y jurídicas. Obviamente, hubo quienes hicieron propuestas económicas por más de un lote. De hecho, hubo 4 que participaron en todas las oportunidades. El precio más bajo que se pagó fue de 870.000 pesos y el más alto, 1.700.000 pesos. Si se llegan a cerrar todos los tratos, el Municipio recaudaría $11.150.000. Casi el doble de la cotización que tenían esos terrenos a comienzos del año pasado. Claro, antes de que el dolar se disparara.

Cabe destacar que los fondos serán destinados a la ejecución de las obras de paso a nivel de ferrocarril en intersección con diferentes calles de nuestra ciudad y/u otros cruces o nudos viales estratégicos a resolver por el Estado local. El primero de ellos, ya cuenta con la autorización del Concejo Municipal: será el de calle Sargento Cabral, mejorando la vinculación de los barrios del sur de la ciudad con el centro.

Luego de producida la apertura de las propuestas se realizó una puja de precios entre los oferentes de un mismo catastro, con el objeto que puedan mejorarse las mismas. Se dieron en dos casos y el más interesante fue el último lote, en el cual hubo un ida y vuelta entre los inversores de 17 propuestas. Quien ganó, lo hizo con una oferta 62% más alto que el valor inicial.

Finalizada la mejora de ofertas se dejó constancia en el acta del precio final ofrecido, el nombre del ofertante y los restantes en orden decreciente de ofertas. En función de ellas, el municipio evaluará cuál resulte más conveniente.

Estuvieron presentes en el acto la directora de Compras, Noelia Chiappero; la escribana pública Jorgelina Basano; y el fiscal, Daniel Galoppo. Justamente, este último indicó a LA OPINION cuáles serán los próximos pasos: "se deberán mantener las ofertas por 30 días, plazo en el cual, el Municipio deberá analizar la conveniencia de cada una de las propuestas económicas. Si son acordes con el mercado inmobiliario actual, los oferentes deberán depositar el 50% al momento de la firma del boleto de compra-venta. Y el 50% restante, cuando esté lista la escritura.

El primero en salir a "remate" fue el catastro N° 34.669: lote N° 10 - Conc. 373 - Manzana "S". Los "ganadores" fueron Susana Barbero, Romina Negro y Guillermo Chiappero, con una propuesta de $1.200.000. En este caso, hubo 9 ofertas.

La propuesta ganadora del segundo donde hubo 8 participantes en cada uno fue Liliana Graciela Cechi de Bainotti. En el primero de ellos, ganó proponiendo $1.350.000. Estuvo cerca de quedarse con el tercero, pero perdió ante Alan Zbrun y Lucía Allochis, quienes hicieron una contrapropuesta y se mostraron dispuestos a pagar $1.180.000

En el cuarto, la propuesta ganadora fue la de Guillermo Perren, por $1.200.000. Aquí se dio otra puja. En el quinto, se dio otra mejora y María Fernanda Boschetto se lo quedó ofertando $900.000. También tuvo la mejor propuesta en la puja al ofertar $1.000.000, pero tuvo un intercambio mucho mayor, llegando hasta 6 las ofertas.

Arca Fich, una empresa, se quedó con el séptimo de los terrenos, al proponer $1.000.000. En el octavo, no hubo puja: Guillermo Perren se lo quedó al proponer $1.700.000.

El último de los terrenos, fue el que más disputa generó: Fueron tres los que estaban interesados y realizaron constantes mejoras económicas a su propuesta. Se lo terminó quedando Nicolás Roggiani, al ofertar $1.620.000. Un 62% más de su primera propuesta. Justamente, en este "remate", se dio una curiosidad: se retiró una de las ofertas presentadas.