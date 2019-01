La "Crema" visita a Colón, en un nuevo amistoso de verano

Atlético de Rafaela, que viene de probarse con Rampla Juniors de Uruguay, volverá a jugar un encuentro amistoso como parte de su preparación de cara al reinicio de la B Nacional, programado para el viernes 1 de febrero cuando reciba a Dálmine. Esta tarde, a las 16.30 hs., la “Crema” estará visitando a Colón de Santa Fe.

En un primer momento se programaron dos cotejos de 70 minutos y será en el estadio Brigadier López, a puertas cerradas para público y prensa.

Si se tiene en cuenta el once titular que paró el DT Juan Manuel Llop en el juego del pasado viernes ante los uruguayos habrá dos modificaciones. Los dos refuerzos que llegaron, Sergio Rodríguez y Marcelo Guzmán, se perderán el encuentro de hoy ante los ‘Sabaleros’ debido a diferentes molestias físicas. En sus lugares ingresarán Nicolás Zalazar y Gabriel Ramírez, respectivamente.

Así, Atlético saltará a cancha en la tarde de hoy con Ramiro Macagno; Enzo Copetti, Abel Masuero, Zalazar y Roque Ramírez; Enzo Gaggi, Lautaro Navas, Ramírez y Marco Borgnino; Maximiliano Casa y Enzo Bertero.

El que no podrá estar hoy, debido a una lesión, es Ángelo Martino, quien había comenzado como titular en el equipo alternativo ante Rampla pero tuvo que ser reemplazado por un fuerte dolor de pubalgia. En su lugar, para el segundo equipo que presentará la “Crema” en la jornada de hoy estará Luciano Pogonza, de buen rendimiento en el amistoso que disputaron –el domingo- ante Colón de San Justo, ya con un mix de suplentes y juveniles.

De esta forma, el otro equipo de Atlético para medirse con Colón irá con: Nahuel Pezzini; Lucas Blondel, Tomás Baroni, Gastón Suso y Nazareno Fernández Colombo; Ezequiel Montagna, Facundo Soloa, Agustín Nadruz y Pogonza; Juan Cruz Esquivel y Mauro Albertengo.





NO CONFIRMÓ EQUIPO



Colón de Santa Fe, rival al cual visitará Atlético de Rafaela en la jornada de hoy, cerrará su pretemporada este martes ya que luego comenzará a transitar los días previos a su debut en la reanudación de la Superliga y su compromiso ante Argentinos Juniros, el lunes 28 de enero a las 19hs.

El DT, Julio Avelino Comesaña, no confirmó la alineación titular que utilizará este martes para enfrentar a la ‘Crema’, aunque se prevé que sea el equipo que tiene en mente para recibir al conjunto de la Paternal.

Un posible 11 sería con Leonardo Burían; Alex Vigo, Guillermo Ortíz, Andrés Cadavid y Gonzalo Escobar o Franco Quiróz; Fernando Zuqui, Matías Fritzler, Franco Zuculini y Guillermo Celis o Mateo Hernández; Luis Rodríguez y Leonardo Heredia.