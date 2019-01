Participación en la Feria Nacional de Innovación Educativa 2018

Los escolares presentaron el Proyecto de Eco filtro, interesante propuesta que permite purificar el agua, en zonas donde no existe la red de agua potable o zonas rurales.

MOISES VILLE (Por Marta Zinger). - De la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 274 "Soldados Argentinos" de Moisés Ville, participaron en la Feria Nacional de Innovación Educativa, que se desarrolló en el Complejo Ferial de Córdoba del 26 al 30 de noviembre de 2018.(FNIE).

Fue organizada por el Ministerio de Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Sus objetivos: que estudiantes y docentes adquieran habilidades de indagación, expresión y comunicación, que permitan el descubrimiento y la apropiación, tanto de valores como de principios y metodologías propias de las artes, las ciencias y la tecnología, y fomentar la cultura ciudadana y democrática, el espíritu crítico y la curiosidad.



Presencia de autoridades

Se encontraban presentes autoridades nacionales: Oscar Giglione, Secretario Nacional de Gestión Educativa; María Zambruno, Coordinadora del Programa de Ferias de Ciencias y Tecnologías. Provinciales: Juan Schiaretti, Gobernador de Córdoba, Walter Grahovac, Ministro de Educación; Walter Robledo, Ministro de Ciencia y Tecnología, Ester Galina, Secretaria de Gestión del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Horacio Ferreyra, Subsecretario de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa y María José Viola, Directora de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias. Desde el Taller de Automatización, los estudiantes de 5º año, de nuestra localidad, coordinados por el docente: Gustavo Molina y la colaboración de Carla Tolosa, profesora de Biología y Química, presentaron el Proyecto de Eco filtro, para purificar el agua, en zonas donde no existe la red de agua potable o zonas rurales.

Ellos superaron la instancia Regional, en Ataliva; Regional, en Rosario y llegaron a la Instancia Nacional, en Córdoba. En este último peldaño se presentaron aproximadamente 1000 proyectos escolares pertenecientes a escuelas de toda la geografía argentina y también de México. Ecuador, Perú y Colombia.



Representantes

Representaron a la escuela los alumnos Eyal Mitnik y Agustín Torres, acompañados por su profesor. Muy meritoria la experiencia: fue una "semana desafiante y productiva, su riqueza: los alumnos que abordan temas de su realidad y muestran problemas que atraviesan toda la geografía..." Las autoridades animaron "a no temer a los cambios....esta revolución no necesita capital financiero, sólo tener inquietud, capacidad humana y conectividad...."

"Todos son ganadores porque demuestran inquietud y voluntad....para incorporar cambios tecnológicos...Argentina tiene todo....juventud inquieta...con ganas y talento...."