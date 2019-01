Postura de Cardoni por cierre de las bochas en Almagro Deportes 22 de enero de 2019 Redacción Por Quien fuera durante 14 años presidente del Club, refutó algunas expresiones del actual titular Fabián Morel sobre el fin de la disciplina.

FOTO LA OPINION ARGUMENTOS./ Ricardo Cardoni, dolido por la situación, expuso una visión distinta en determinadas apreciaciones.

La decisión tomada en la Asamblea del Club Almagro el lunes 14 de finalizar la disciplina bochas y tapar las canchas, instaladas hace 85 años ya que fueron construidas junto a la fundación de la entidad, sigue dando que hablar. En la víspera, el ex presidente Ricardo Cardoni (ocupó el máximo cargo durante 14 años) y socio, se acercó a nuestra redacción para aclarar algunas apreciaciones de Fabián Morel -hoy presidente- en nuestra edición del domingo.

"Es cierto que éramos 5 socios en la Asamblea de las bochas, pero la disciplina tiene 22 asociados al día. Por otra parte, no estaban presentes todas las disciplinas de la institución, solamente bochas, patín y voley", comenzó manifestando Cardoni, quien comentó que hubo alrededor de 60 socios presentes ya que se había armado un grupo de watshapp para asistir y votar sobre esta determinación.

En otro de los aspectos que discrepó sobre las declaraciones de Morel, es que "cuando manifiesta que se cerraron seis clubes de bochas, es cierto, pero ninguno con la realidad de Almagro. Porque Almagro está vigente, hace seis años que se hace el torneo más grande de la provincia y hace tres años se vienen haciendo provinciales de chicos. Tenemos una Escuelita municipal con mas de 30 chicos, todo jugador juvenil hoy en Rafaela sale de la Escuelita de Almagro. Estamos bien vistos a nivel de Rafaela, provincial y nacional. Se hacen, además, los Santa Fe Juega en el Club todos los años".



TIENEN PROYECTO

Cardoni también se mostró molesto sobre que no había un proyecto alternativo. "Es mentira que no presentamos ningún proyecto. Eramos un grupo de 20 personas trabajando. Porque desde hace 14 años siempre se habló de correr las canchas, de llevarlas afuera o al predio de Villa Podio. Pero siempre había una prioridad mas importante en el club, y las bochas quedaban relegadas. Hasta que llegó un momento que pasó esto".

Acotó que "en la Asamblea, Morel comparó esto con lo sucedido en su momento con el frontón de Atlético y no es lo mismo. Se lo corrieron de lugar al frontón, no que se cerró. Pero lo que más duele es que la Comisión Directiva no dio otra posibilidad. Si me decía 'yo tengo que cerrar las canchas, ustedes sigan en otro club mientras tanto hasta que se hagan', no hay problema. Pero que empiece la obra. Hará 4 años se hizo una maqueta, inclusive, en un estudio de arquitectura. Pero nunca avanzó".

Para el ex dirigente, el principal motivo del cierre de las canchas es que "hay un tema personal con las bochas. No conmigo, pero sí con el deporte, acusa que deja una mala imagen y puedo entender parte de esa visión. Pero aquí nunca se dijo en la Asamblea de reubicarlas, se dispuso 'las cerramos'".

En cuanto a lo económico, también destacó que "la disciplina no genera deudas para el club y la Subcomisión se hace cargo de los gastos".

Como apasionado de las bochas, mencionó que "le dije el otro día a Crosetti (Subsecretario de Deportes de la Municipalidad) que en Rafaela hace 50 años que no se fundan clubes y muchas instituciones de barrio perdieron espacio físico".

Finalmente, a modo de conclusión, ante nuestra consulta, Cardoni manifestó que "el proyecto que tenemos es viable todavía, trabajando en pos de conseguir subsidios que puedan financiar la obra" y manifestó que seguirá gestionando para intentar revertir la medida.