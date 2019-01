Angelini confirmó que no bajará su precandidatura

El diputado provincial y presidente del PRO en Santa Fe, Federico Angelini, confirmó esta mañana por LT9 que será precandidato a gobernador por Cambiemos. “El año pasado dije que me gustaría ir por la gobernación y ahora puedo confirmar que seré precandidato del Pro y de todo Cambiemos, donde hay dirigentes de la UCR y del Partido Fe. Es un gran desafío” declaró Angelini en “Primera Mañana”.

Consultado sobre una posible interna con el intendente José Corral, Angelini consideró que “la interna es un elemento positivo para que el electorado de Cambiemos elija al mejor representante. Siempre que se respeten las reglas de juego, se sepa que todos trabajamos para quien gane las Paso. El desafío más importante es llevar el cambio de la provincia de Santa Fe. El cambio es necesario para solucionar los problemas que pasan en el norte y el tema de inseguridad”.

Por otra parte, y ante la pregunta si antes del 22 de febrero puede haber un acuerdo con Corral, el legislador provincial indicó que “somos personas que estamos dentro de un mismo espacio político. No estamos en lugares antagónicos. Vamos a poner lo mejor de nosotros para llega a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, las PASO son una excelente herramienta para presentar la propuesta y que el electorado de Cambiemos elija quién es el mejor representante”.

Por último, Angelini aclaró que las candidaturas se decidirán en Santa Fe y no en la Casa Rosada. “Vamos a escuchar propuestas y sugerencias que hagan los funcionarios nacionales. Pero las decisiones de las candidaturas se toman en Santa Fe. Trabajo con Macri hace más de 10 años. No hubiese tomado esta decisión sin haberlo hablado con Macri” concluyó el dirigente del PRO.







Angelini: “El norte santafesino ha estado en el olvido durante más de 30 años”



Ante el complejo escenario que atraviesan varias localidades del norte de Santa Fe por las inundaciones, el diputado de Cambiemos, Federico Angelini, manifestó su enojo por la “inexplicable inacción” de los últimos 30 años de gobiernos socialistas y peronistas en la provincia, que “no diseñaron un adecuado plan hídrico ni ejecutaron las obras de infraestructura necesaria para evitar estas catástrofes”.



“Les pedimos a los funcionarios provinciales y a quienes formaron parte del gobierno kirchnerista que antes de criticar tomen conciencia de las escasas obras que se llevaron adelante durante los más de 10 años que hace que gobierna el Socialismo y los 24 años en los que estuvo el Peronismo al frente del Ejecutivo provincial”, enfatizó Angelini y agregó: “El norte santafesino ha estado en el olvido durante más de 30 años y hoy, los resultados de esa desidia los padecemos todos”.



El referente de Cambiemos en Santa Fe apuntó que desde la asunción del presidente Macri “no sólo se han incrementado los envíos de recursos por coparticipación a las provincias para que puedan realizar más obras, sino que el propio Gobierno Nacional está llevando adelante un plan hídrico, en el que Santa Fe es una de las provincias más beneficiadas”, indicó y recordó “las obras de reacondicionamiento que Nación está ejecutando, por ejemplo, en el canal de Vila Cululú, con más de $ 500 millones, y en el canal San Antonio, en la cuenca del río Carcarañá, con más de $ 600 millones, así como también el reservorio número 3 en Córdoba para evitar que el agua llegue a Santa Fe y desborde La Picasa, entre otras obras viales y de reactivación del ferrocarril para mejorar la logística y la competitividad de los productores santafesinos”.



No obstante, aclaró que “en apenas tres años no podemos suplir toda la inacción de más de 30. Es un plan gradual, pero sería bueno que el actual gobierno provincial tome cartas en el asunto y complemente estos trabajos de Nación con un verdadero plan hídrico y obras que urgen para el norte de la provincia”.



“Sabemos que estamos atravesando un momento difícil en nuestro país, por eso, más que nunca, necesitamos de un Estado Nacional y Provincial presentes con obras a largo plazo y ayudas inmediatas como lo son las asistencias de alimentos, limpieza y trámites nacionales que se están realizando actualmente por parte de Nación”, mencionó Angelini.



Angelini informó que “más de 20 localidades del norte la provincia están recibiendo asistencia del Gobierno Nacional, entre las las más afectadas como lo son Villa Minetti, Santa Margarita, Lanteri, Los Amores, Reconquista y Gregoria Pérez de Denis, entre otras” recalcó y añadió que también está presente el Ejército colaborando con los evacuados y, además, dijo que se enviaron delegaciones de dependencias nacionales para estar a disposición en operativos especiales de Anses y PAMI, Senasa, Agricultura Familiar.



POTENCIAL PRODUCTIVO



Angelini cuestionó el rol de los gobiernos provinciales de los últimos 30 años, que “no han ejecutado ni una sola obra de relevancia para el norte santafesino, que lo han dejado en el olvido”, remarcó. “Apenas algunos canales terciarios o cunetas en escasos lugares fueron emparchando las situaciones que se presentaban, pero nunca hubo planificación ni un programa hídrico que, al menos, intentara buscar soluciones de fondo, sobre todo teniendo en cuenta los recurrentes fenómenos climáticos de los últimos años tanto por abundancia como por escasez de agua”, consideró.



El diputado resaltó, además, el potencial ganadero y agrícola que tienen los departamentos del norte “si el gobierno provincial se acordara de ellos”. Incluso, Angelini afirmó que entre 2006 y 2013, los pueblos del norte santafesinos perdieron 33% de bovinos 15% de productores ganaderos. “A raíz de estas inundaciones o sequías, las pérdidas son muy importantes tanto para los productores, que se levantan todos los días a laburar, como para los comerciantes de los pueblos afectados, que dejan de contar con el efecto derrame de la actividad agraria”, lamentó.