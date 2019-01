Otro encontronazo en el programa de Mirtha Legrand Información General 22 de enero de 2019 Redacción Por La conductora de Flor de Tarde tuvo un exabrupto al momento de referirse a Gabriela Michetti.

El pasado domingo al mediodía la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand volvió a ser testigo de un tenso cruce: el que protagonizaron Florencia de la V y el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.

El debate comenzó cuando Mirtha consultó a Lombardi por la fórmula electoral de Cambiemos para este 2019, más precisamente por el acompañante de fórmula de Mauricio Macri. El titular de Medios manifestó que lo más probable es que sea una mujer quien acompañe al presidente, "es una cuestión de equilibrios", acotó. En medio de la danza de nombres Flor de la V interrumpió: "Mientras no sea Michetti…".

Cuando Lombardi afirmaba que "Gaby también es candidata", Mirtha cuestionó a Florencia destacando la gestión de la vicepresidente: "Michetti ha hecho un buen papel, ¿no te parece?". La conductora del programa Flor de Tarde (Magazine TV) rechazó la pregunta de la diva de los almuerzos. "No me gusta su pensamiento, no me gustan las cosas que ha dicho con respecto a las mujeres, no comparto para nada", le respondió a la diva de los almuerzos y agregó que el 2018 fue un año determinante para conocer a los legisladores de la Nación: "No hay que olvidar y cuando estemos frente a las urnas hay que llevar un papel y anotar las personas que particularmente yo no quiero que sigan perteneciendo en el Congreso".

Lombardi interrumpió, no permitió que termine la frase pidiendo "evitar" la palabra eliminar remitiéndose a la historia argentina. Fue en ese mismo momento que Fede Bal y Sol Pérez, invitados en la mesa de la Chiqui, intervinieron explicándole al representante del gobierno lo que quiso decir la capocómica.

Hay que "eliminar ese tipo de pensamiento", manifestó la exchica del clima en defensa de De la V. "Es más grave lo que hace esa gente (los legisladores) que lo que yo dije ahora", se defendió Flor y acotó: "No puedo creer que esa gente ocupe una banca". Además argumentó su rechazo a Gabriela Michetti recordando que años atrás la vicepresidente se había opuesto a la Ley de Matrimonio Igualitario.

Lombardi intentó llevar calma a la mesa resaltando que Michetti "tiene enormes méritos", y le reclamó a Florencia de la V "respetar al otro en el disenso".

El exministro de Cultura porteño buscó limar asperezas con la conductora de Flor de Tarde: "Yo comparto tu posición sobre ese tema (interrupción del embarazo) pero hay que acostumbrarnos a respetar al otro".

"Vivimos mejor cuando nos tratamos con respeto, llegamos a un nivel de conflicto muy enorme. Hay que ser cuidadosos porque nos hemos contaminado de un lenguaje violento", manifestó Lombardi, quien de ese modo llevó distensión a la mesa de Almorzando con Mirtha.

Además de Lombardi, Flor de la V, Sol Pérez y Fede Bal, participaron del almuerzo Matías Alé y Raúl Lavié.