Créditos comerciales se desplomaron 50% Nacionales 22 de enero de 2019 Redacción Por A raíz de las devaluaciones, la inflación y el encarecimiento de las tasas de financiación.

BUENOS AIRES, 22 (NA).- Los préstamos comerciales bajaron 50% en los últimos cinco años como consecuencia de las devaluaciones y la inflación, según un informe de la consultora First Capital Group. Según el estudio, en el 2014 el stock de préstamos actualizado por IPC alcanzaba una cifra que equivaldría a los $750.000 millones, mientras a fines de 2018 apenas supera los $390.000 millones.

"La pérdida del valor de la moneda, las restricciones monetarias impuestas por el BCRA, la galopante inflación y las limitaciones de los bancos para otorgar nuevos créditos a raíz de la suba de los encajes bancarios, son algunas de las causas de la sensible baja de las financiaciones al sector privado", según la consultora.

Los préstamos comerciales mostraron una tendencia declinante durante los últimos 3 meses, con una disminución del 3,1% respecto del mes anterior.

"El saldo alcanzó los $393.939 millones para el total acumulado, representando también una baja interanual del 3,63%, contra los $408.770 millones al cierre del mismo mes del año anterior", indicó.

El directivo de First Capital Group, Guillermo Barbero, afirmó que "queda claro que mientras no podamos recuperar el valor de nuestra moneda y derrotar a la inflación, todos los esfuerzos que se realizan para impulsar un crecimiento de la actividad, terminan siendo estériles y solo dan como resultado quedar en el mismo lugar del que partimos".

Barbero sostuvo que "no es posible diferenciar en el período de 5 años analizado, comportamientos muy disímiles a pesar de que la dirección de la política económica durante estos años se rigió por las ideas de diferentes (si no opuestos) de funcionarios y mandatarios Públicos".

"Todo esto evidencia la fragilidad de nuestra estructura económica, la cual no es capaz de mantener un rumbo creciente por lapsos más prolongados, a pesar de los esfuerzos de los operadores públicos y privados que intervienen en la misma", señaló Barbero.