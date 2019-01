Rodríguez: "El objetivo es Villa Dálmine"

Sergio Rodríguez se lamenta por tener que perderse por una molestia muscular este segundo amistoso de Atlético de Rafaela, hoy frente a Colón, pero tampoco desespera y tiene bien en claro el camino a recorrer en estos días que quedan de pretemporada: “Hay que seguir preparándose sin perder de visita que el objetivo es Villa Dálmine, hay que estar con los pies sobre la tierra porque estos son partidos de preparación, que sirven, hay que ganarlos y tomarlos seriamente pero el objetivo es otro”, apuntó el uruguayo.

En relación a sus primeros minutos con la “Crema”, el pasado viernes ante Rampla Juniors, Rodríguez contó: “Me sentí muy bien, no solo en el amistoso, sino desde que llegué al club me han hecho sentir uno más, me trataron de la mejor manera así que eso facilita mucho para que uno se adapte rápido y pueda ensamblar con los compañeros lo antes posible”.

Tras dicho primer amistoso (terminó 1-1), el DT se mostró conforme con lo realizado por sus dirigidos. Sobre ello y el desempeño que tuvo la última línea en general, nueva y conociéndose, Rodríguez señaló: “El entendimiento defensivo no solo se trata de poner los jugadores en la cancha, todo lleva su entrenamiento, su conocimiento, para ser el primer amistoso fue bastante positivo, esperemos seguir mejorando, puliendo cosas para llegar al primer partido de este semestre con Villa Dálmine, que en definitiva es el objetivo puntual, de la mejor manera y a medida que pasen los partidos seguir mejorando”. Y en esa mejora, “no tenemos que recibir goles, eso es fundamental, la mejor manera de acercarse a eso es teniendo un buen funcionamiento y eso lo estamos teniendo, vamos por el buen camino”, remarcó el exIndependiente Rivadavia de Mendoza.

Por último, en relación al grupo, Sergio Rodríguez confesó: “Lo veo bien y muy entusiasmado para arrancar esta segunda etapa del campeonato con el pie derecho”.