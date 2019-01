La conformidad de Daniel Veronesse Deportes 22 de enero de 2019 Por Mario Cabrera El entrenador de 9 de Julio realizó un balance satisfactorio de la preparación de su equipo en la semana previa al debut del próximo domingo en el clásico ante Ben Hur, que se disputará desde las 19 en el estadio Germán Soltermam.

FOTO ARCHIVO SATISFECHO. “Vamos a llegar bien al domingo”, argumentó Daniel Veronesse.

Recta final para el inicio del Torneo Regional Amateur 2019. Parecía que estaba allá a lo lejos el 27 de enero, pero ahora está a la vuelta de la esquina. El próximo domingo, el León estará haciendo su estreno en el nuevo torneo recibiendo, una vez más, a Ben Hur en el Coloso. Y a pocas horas del inicio de una nueva ilusión juliense, el entrenador rafaelino Daniel Veronesse realizó un balance junto a LA OPINION de lo que fueron las 6 semanas de pretemporada. “Iniciar un nuevo torneo, una nueva ilusión, y más con un clásico en tu ciudad, es un condimento especial. Es un torneo nuevo y muy parecido a lo que era el Federal B. Estamos esperándolo como hacemos con todos los torneos, con trabajo y tratando de utilizar esta última semana ajustar detalles y tratar de sobreponerse al cualquier circunstancia que pueda llegar a pasar como para que el equipo llegue bien perfilado al debut”, acotó el ex DT de Libertad, Unión y Belgrano de Paraná, entre otros.

-Daniel, ¿qué balance hiciste de este mes y medio de pretemporada y de los dos amistosos que se jugaron? ¿Llegan bien preparados futbolísticamente?

-Creo que llegamos bien. De cualquier manera, como toda preparación, después se verá durante el desarrollo del torneo. Lo que pasa es que este torneo es tan cruel que durante las fechas se puede generar cosas a favor y otras en contra en función de lo que viene. Esperemos que de entrada empecemos con el pie derecho para que el campeonato nos lleve a buen puerto. Salvo algunos detalles que son normales en la pretemporada, como por ejemplo alguna lesión de un jugador, vamos a llegar con los tiempos justos y con un equipo que ha trabajado mucho conmigo.

-El hecho de que el primer rival haya disputado dos amistosos más, ¿puede llegar a influir en algo en cuanto al rodaje?

-Puede ser. Por ahí Ben Hur empezó antes y realizó también antes las incorporaciones que nosotros y por ahí no tiene tantos jugadores inactivos como tiene el ‘9’, como por ejemplo el caso de Lucas Volken o Maxi Aguilar. Pero me tengo que fijar más en lo mío y no en lo demás y tratar de hacer el mejor partido para poder sumar el mejor resultado.

-¿Conforme con las contrataciones y el armado del plantel?

-Así es. Conforme porque con lo que se habló con la dirigencia se cumplió todo, desde lo presupuestario hasta los objetivos desde todo punto de vista. Queríamos arrancar el 3 de diciembre, pero se dio el 10, queríamos entrenar entre las Fiestas y se dio. Tenemos una cancha en muy buen estado y una estructura muy linda para trabajar. Se abrió el predio, tenemos buenos pisos en él, en el día a día del trabajo contamos con todos los elementos necesarios para que el jugador entrene como corresponde. Y dentro de un presupuesto que no es el de los demás, tratamos de armar un plantel competitivo. Contamos con el regreso de Volken, un representante genuino del club, posiblemente sea la despedida de Miguelito Monay como capitán y conductor del equipo. Se pudo repatriar a Funes, volvimos a poner en onda a Maxi Aguilar, quién es muy importante en el armado del equipo. Y llegaron 2 o 3 refuerzos que los conozco mucho, como lo son Vergara y Comas. Con estos nombres tratamos de formar un buen equipo, y en ese estamos trabajando.

-¿Te dejó algo más tranquilo el hecho de que finalmente, con los cambios que se dieron, clasifiquen los 3 primeros a la próxima fase?

-“Eso no deja de comprometerte en el torneo, porque es una zona asfixiante, dura, y más allá de que te permita, en el alivio, clasificar uno más de los 2 que posiblemente clasificaban antes, evidentemente tenés que hacer muy bien los deberes, algo que no será muy fácil de hacer. De cualquier manera, hay que tener la responsabilidad del caso y saber que tenés que ir sumando partido por partido como para llegar al objetivo.

-¿Algún mensaje para el hincha juliense de cara a esta nueva ilusión que se pondrá en marcha en pocas horas?

-Que necesitamos el apoyo de todos. Los jugadores han hecho un esfuerzo tremendo desde el 10 de diciembre y cada uno está comprometido en dejar al ‘9’ lo más arriba posible. Esperemos ver un equipo con protagonismo dentro del campo de juego y que si hay algún error, que se disimule en función del aliento de la gente y permanentemente pensando que tenemos que dejar a 9 de Julio lo más alto posible, no solamente en el torneo, sino también la posibilidad de que vuelva a tener su identidad en el fútbol mayor del ascenso.